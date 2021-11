La respuesta de la novia de L-Gante a una seguidora que la trató de "negra pata sucia".

tamara lgante.jpg

En respuesta, Tamara le reenvió una foto del feed, en la cual la chica en cuestión está parada frente al espero, y le dijo: "No te digo nada porque soy buena. Cuidate!".

Pero el intercambio de mensaje no terminó ahí. "Yo no tengo nada en a cabeza. Soy gorda, pero voy a la universidad, no como vos, que no sabes ni hablar! Negra pata sucia!!", le dijo @luzdenoche a la novia de L-Gante.

"Che, ¿por qué te molesta como hablo? Yo soy una piba de barrio y muestro como soy. Terminé la escuela a los 22. Soy mamá y pienso seguir estudiando, aunque tengo la posibilidad de no estudiar nada y generar mucha plata igual", retrucó Tamara.

tamara baez.jpg

La novia de L-Gante compartió las capturas de los mensajes en sus historias de Instagram y recibió el apoyo de sus seguidores.

L-Gante presentó oficialmente a su novia

En octubre, L-Gante estuvo en la mesa de Juana Viale y presentó a su novia, Tamara Báez.

Ante el interés de la conductora por su historia de amor, el cantante recordó cómo fue que se conocieron. .

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”, detalló L-Gante.