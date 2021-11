patricio giménez 1.jpg Patricio Giménez contó que de no internarla engañada al contagiarse de Covid, Susana Giménez hubiera muerto.

Allí Patricio contó que fue él quien le hizo hacerse el test de coronavirus que dio positivo. “Le dio positivo y me dijo: ‘No puede ser que yo tenga Covid, es falso positivo" recordó hermano de Susana Giménez. Fue allí cuando el cantante confió que tuvo que engañar a su hermana para salvarle la vida: “Al otro día la vio otro médico y apareció un inhalador, que el médico en el que yo confiaba no le había dado. Entonces me dice: ‘Se me rompió el inhalador’. La escuché muy mal, la conozco y ahí le dije: ‘Te voy a mandar un especialista en inhaladores’. Le mandé una ambulancia con dos médicos”.

Como la diva televisiva no quería internarse, Patricio Giménez reveló que llegó a decirle “Pendejo de mier... te voy a cag... a trompadas”. Y sumó una información que no se conocía y dejó más que sorprendidos al conductor y al resto de los invitados: “Si esa noche no se internaba, se moría. Porque en la casa no la pasaba”. Con lo cual, de alguna manera el cantante le salvó la vida a su hermana Susana Giménez. Algo que “entendió después, [porque] estuve como 10 días que nos mensajeábamos despacito”.

Ya hacia el final del relato sobre la real gravedad de Susana Giménez al contagiarse de Covid, Patricio Giménez fue extremadamente sincero al afirmar que “lo pasó muy mal” , al tiempo que no recuerda bien el episodio de la ambulancia porque tenía mucha fiebre.

Susana Giménez contó cuál fue el remedio que le salvó la vida

Susana Giménez, quien tras recuperarse habló públicamente de todo lo que vivió al contraer covid-19 en Punta del Este, se refirió al pasar al medicamento que efectivamente la ayudó a superarlo. Fue en la entrevista que hizo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, para el noticiero de Telefe, donde la diva de los teléfonos contó detalladamente cómo vivió la internación y los miedos que padeció al saberse con coronavirus.

Así, Susana Giménez decidió subir una historia de Instagram en la que contó de qué remedio se trata. "Para todos lo que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab. Por favor tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable sólo para ciertos casos e instancias de la COVID19", fueron las palabras de la diva.

En la entrevista que hizo desde su casa utilizando la tecnología de realidad aumentada, ya había contado algunos detalles del tratamiento que recibió durante su infección de coronavirus. "Mi Covid fue muy malo, muy grave. Tuve neumonía bilateral y fue muy horrible. No imaginé nunca que era una cosa así y las secuelas que te deja...", aseguró al tiempo que no evitó mencionar la caída del pelo y los dolores corporales como algunas de las secuelas que le quedaron tras recibir el alta.

Fiel a su estilo sincero para con su público, también confesó que "El peor miedo fue morirme y que me intubaran. Eso me aterrorizaba. Inclusive dije 'si me tienen que entubar, no, déjenme ir porque no lo voy a soportar'". Y cuando le consultaron sobre el proceso de recuperación, Susana explicó "Me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron en realidad dos inyecciones muy impresionantes, muy fuertes y muy caras que las consiguieron en el sanatorio, en el Cantegril, y me las pusieron", pero sin dar mayores precisiones.

Cuánto cuesta el tratamiento que le salvó la vida a Susana Giménez

Esas famosas inyecciones de las que habló Susana el otro día, y ahora especificó el nombre, son parte de un tratamiento con anticuerpos monoclonales (MAb). De acuerdo a lo que, en su momento, informaron desde Los ángeles de la mañana (eltrece) es una terapia innovadora. Cada una de esas inyecciones, dijeron, tiene un costo de 2850 dólares, se aplica por vía intravenosa y de acuerdo a los especialistas, los resultados son rápidos disminuyendo la carga viral del virus SARS-CoV-2.