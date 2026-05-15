Ratificaron la dura condena contra el podólogo que envenenó y mató a su pareja en Recoleta

De acuerdo con la sentencia, el podólogo manipuló los baxters conectados a su pareja y los reemplazó por otros que contenían sustancias tóxicas como metanol y etilenglicol. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del sanatorio y se convirtió en una de las pruebas centrales durante el juicio.

PODOLOGO La justicia había determinó que Guillermo Germán Berjeli, de 48 años, manipuló los sueros administrados a Roberto Alfonso Guzmán Jaque, (Foto: captura Zoom)

En su voto, el juez Horacio Días sostuvo que el tribunal había dado “sobradas razones” para descartar la versión del acusado y concluyó que la manipulación de los sueros tenía “el claro propósito de causar la muerte de su cónyuge”.

Además, los magistrados remarcaron que Berjeli desplegó un accionar “preordenado y sistemático” aprovechando el estado de “absoluta indefensión” de la víctima.

La investigación reconstruyó que el podólogo sustraía envases de suero del centro médico, los rellenaba con alcoholes pesados y luego volvía a ingresarlos ocultos dentro de una mochila. Posteriormente, esperaba momentos en los que no hubiera personal médico presente para cambiar los baxters conectados a Guzmán Jaque.

La muerte y el intento de evitar la autopsia

La víctima murió el 12 de enero de 2020 tras sufrir un cuadro severo de acidosis metabólica e insuficiencia renal. Durante el juicio, médicos que atendieron a Guzmán Jaque señalaron que el deterioro de su estado de salud coincidía con las maniobras registradas por las cámaras.

Los jueces también valoraron otro dato clave: apenas dos días después de la muerte, Berjeli inició los trámites para cremar el cuerpo. Según el fallo judicial, lo hizo con el objetivo de evitar la realización de una autopsia y ocultar el crimen.

El móvil económico detrás del asesinato

Para la Justicia, el homicidio tuvo un claro móvil económico. Guzmán Jaque poseía bienes y dinero en Chile, entre ellos un departamento valuado entre 150 mil y 200 mil dólares, fondos de inversión, cuentas bancarias y seguros de vida.

Sin embargo, Berjeli no logró acceder a la herencia debido a que el matrimonio igualitario todavía no era legal en Chile en ese momento. De todos modos, sí llegó a cobrar un seguro de vida cercano a los 70 mil pesos.

La defensa y el fallo definitivo

Durante el juicio, la defensa del podólogo intentó sostener que no existían pruebas concluyentes de que Berjeli hubiera causado la muerte de su marido.

También planteó que el fallecimiento podía haber sido consecuencia de un virus o una bacteria y que la manipulación de los sueros no implicaba necesariamente un envenenamiento.

La Cámara de Casación rechazó esos argumentos y concluyó que las pruebas reunidas permitieron establecer “con el grado de certeza exigido” que la intoxicación provocada por Berjeli fue determinante en la muerte de la víctima.