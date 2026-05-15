Preocupación mundial: aseguran que Luis Miguel fue internado de urgencia por un problema cardíaco

Por ahora, Luis Miguel y su entorno más cercano mantienen absoluto hermetismo respecto a las versiones que circularon sobre su salud. Mientras crece la preocupación entre los fanáticos, hay expectativa por una comunicación oficial que permita conocer con precisión cuál es la situación actual del artista.

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Cuál fue el último show de Luis Miguel

Tras finalizar su extensa gira internacional con un show multitudinario en el Estadio GNP Seguros a fines de 2024, Luis Miguel optó por mantenerse alejado de la exposición y redujo notablemente sus apariciones públicas. Como suele hacer desde hace años, el artista eligió resguardarse en la privacidad, evitando mostrarse en redes sociales o brindar detalles sobre su vida personal.

Por otro lado, la última visita al país fue en marzo de 2024, cuando llegó acompañado por Paloma Cuevas y parte de su equipo de trabajo. Apenas aterrizó en Buenos Aires, el cantante fue visto en una reconocida parrilla porteña y su presencia no tardó en revolucionar a los fanáticos, que se acercaron al lugar con la ilusión de verlo de cerca.

El artista se mostró muy simpático y de excelente humor, tanto es así que se tomó el tiempo de saludar a los allí presentes. En el lugar hubo un fuerte operativo de seguridad.

Luis Miguel