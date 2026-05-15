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Preocupación mundial: aseguran que Luis Miguel fue internado de urgencia por un problema cardíaco

Medios mexicanos dieron a conocer en las últimas horas la noticia de que Luis Miguel estaría atravesando un delicado cuadro de salud.

15 may 2026, 20:48
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Preocupación mundial: aseguran que Luis Miguel fue internado de urgencia por un problema cardíaco
Preocupación mundial: aseguran que Luis Miguel fue internado de urgencia por un problema cardíaco

Preocupación mundial: aseguran que Luis Miguel fue internado de urgencia por un problema cardíaco

Según trascendió este viernes, Luis Miguel fue internado de urgencia en Nueva York tras sufrir una complicación cardíaca. La información, que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas, generó una inmediata ola de preocupación entre sus fanáticos y encendió las alarmas en el mundo.

De acuerdo a la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, la pareja del cantante, Paloma Cuevas, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad de Estados Unidos. Sin embargo, según trascendió, la situación se habría complicado y el artista tuvo que ser hospitalizado de inmediato por una supuesta afección cardíaca.

“Se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó Chamonic en sus redes sociales.

Por ahora, Luis Miguel y su entorno más cercano mantienen absoluto hermetismo respecto a las versiones que circularon sobre su salud. Mientras crece la preocupación entre los fanáticos, hay expectativa por una comunicación oficial que permita conocer con precisión cuál es la situación actual del artista.

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Cuál fue el último show de Luis Miguel

Tras finalizar su extensa gira internacional con un show multitudinario en el Estadio GNP Seguros a fines de 2024, Luis Miguel optó por mantenerse alejado de la exposición y redujo notablemente sus apariciones públicas. Como suele hacer desde hace años, el artista eligió resguardarse en la privacidad, evitando mostrarse en redes sociales o brindar detalles sobre su vida personal.

Por otro lado, la última visita al país fue en marzo de 2024, cuando llegó acompañado por Paloma Cuevas y parte de su equipo de trabajo. Apenas aterrizó en Buenos Aires, el cantante fue visto en una reconocida parrilla porteña y su presencia no tardó en revolucionar a los fanáticos, que se acercaron al lugar con la ilusión de verlo de cerca.

El artista se mostró muy simpático y de excelente humor, tanto es así que se tomó el tiempo de saludar a los allí presentes. En el lugar hubo un fuerte operativo de seguridad.

Luis Miguel

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