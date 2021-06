"Desde que tengo 7 años me gusta coser. En ese momento, mamá me mandaba a una señora que me enseñaba a hacer camisones punto parís, y en la adolescencia me juntaba con amigas y creábamos nuestras propias prendas para salir. Yo generalmente era la que cortaba: hacíamos tops y pantalones. Siempre diseñé mi look y mi ropa, con mis amigas nos íbamos a Asunción y comprábamos las mejores telas: seda natural, organzas suizas. Como no teníamos un peso, comprábamos distintos retazos y con eso nos armábamos lo que queríamos. Lo más divertido es que nunca usé demasiada ropa, pero me gusta diseñarla. No sólo me hago mi ropa, sino también mis zapatos", cuenta la ex diputada.

image.png

Y agregó: "Nunca lo pensé como un trabajo, me hacía la ropa para mí, la usaba y después la regalaba. Soy muy sencilla para vestirme. Me gustan los pañuelos, los chales, las buenas carteras…".

Sobre el nacimiento de su marca, By Lilitas, Elisa explicó cómo se incentivó para llevarla a cabo: "Las mujeres siempre me halagaron mis pañuelos, y la mayoría eran diseños que yo creaba. Y como desde chica no tenía dinero para acceder a la alta costura, me acostumbré a hacerme la ropa. Hasta que el año pasado, decidí renunciar a mi banca de diputada nacional y con mi hija, Victoria, le dimos forma a esta pasión".

ellisa-carrio.jpg

Además, Carrió confió cómo es el estilo de su indumentaria: "Hay muchos diseños de estilo art nouveau en seda natural, vestidos de gasa de algodón. Con ropa que era mía, armamos una colección vintage y con eso aportamos capital. Hay de todo en talle extra large para que las mujeres se puedan vestir con estilo, a la moda, sin gastar tanto y con muy buenas telas. Generalmente, a los talles grandes se los relaciona con el mal gusto, pero por suerte, en este caso a las mujeres les gustó mucho lo que ofrecimos y en plena pandemia arrasaron con la colección. Estamos contentas porque hacemos lo que nos gusta, nos ayudamos entre nosotras y nos va bien. Somos un gran equipo de trabajo".

ellisa-carrio-2.jpg

Pero la nota no solo fue por su lado empresarial, también Lilita contestó sobre sus amores y los momentos donde estuvo lejos de la política.

"Me amaron mucho. No me puedo quejar. Tuve que pedir perdón a lo largo de la vida, porque muchas veces la cruel fui yo y lastimé sin darme cuenta", afirma.

image.png