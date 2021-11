Después de la prueba, Joaquión Levinton y Gastón Soffritti quedaron en la cuerda floja.

Sin embargo, el jurado eligió al actor para abandonar el programa.

"Gastón llegaste hasta acá.... te conocimos poco. Quizás en algún momento volvamos a cruzarnos. Nos quedamos con ganas de más", dijo Donato de Santis al despedir a Soffritti. "Arrancó con un risotto, que no es poco... y estuviste en el balcón. ¡Fue un placer conocerte!", acotó Damián Betular. "Gastón, fue muy lindo conocer. Me parece que tenés que seguir estudiando y no bajar los brazos", sentenció Germán Martitegui.

MasterChef Celebrity: ¿se viene el repechaje?

Desde que arrancó al tercera temporada de MasterChef Celebrity, tres figuras se fueron del programa.

José Luis Gioia, El Negro Enrique y Gastón Soffritti dejaron la competencia.

Según anticipó Santiago del Moro, pronto se viene un repechaje con las figuras que quedaron eliminadas.

¿Quién tendrá la oportunidad de volver al certamen?