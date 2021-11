Mauro Icardi confirmó la peor noticia que recibió Wanda Nara

“¿Es verdad que en un momento le gritaste a Icardi?”, consultó Ángel de Brito. “Sí, porque se me juntaban las dos voces, me explicaban cosas y les dije que son jóvenes, que paren la moto”, contó Latorre, que agregó: “Él quería saber la fuente porque le reprochaba a Wanda que ella había ventilado todo”.

“Ahí me saqué, porque ella me contó cosas, pero no lo del hotel. Le dije: ‘Pará, macho, primero te lo demuestro, para que veas que soy honesta’”, continuó Yanina.

“Le dije que era un atrevido, que no tengo por qué explicarle nada, que en qué momento se le ocurrió reprocharle algo a Wanda. Lo que ella diga ahora está bien, vos cerrás el or…, y vas para adelante. Se peleaban adelante mío como si yo fuera la psicóloga”, remarcó Yanina Latorre.

Wanda Nara

Mauro Icardi confirmó que se encontró con La China Suárez en un hotel

Pero lo más jugoso que dijo Yanina fue cuando reveló que Mauro Icardi le confesó que se encontró con La China Suárez en un hotel de París.

"Él me confesó todo pero me dijo que no quiere perder a Wanda, que la ama y que no se quiere divorciar. Mauro Icardi me contó que se encontró con La China y que reservó la habitación a nombre del polista", señaló la panelista.

Y añadió: "Reconoció todo pero negó haber tenido intimidad con la China. Me dijo 'todo lo que dijiste es verdad. Jako me esperó en el auto, le regalé la remera rosa a la China pero hay una cosa: si Wanda no te cuenta todos los detalles, la que te está filtrando la información es la China'. Así, de una me lo dijo", sentenció Yanina confirmando también la participación del cuñado de Wanda Nara en todo esto.

Luego dijo que Mauro Icardi está convencido de que todo lo que se sabe hoy por hoy del conflicto, salió por el lado de la actriz. "Yo juro por Dios que la persona que me está contando todo no es Wanda. Hablo con ella pero tengo data extra que no viene por ese lado".

Sobre la infidelidad en sí misma, Icardi le reconoció que fue él quien comenzó la charla con La China Suárez a través de las redes sociales. "Me dijo que no pensó que le iba a contestar, que después siguieron hablando, que él no terminaba de definir y ella lo apuró hasta que se vieron en el hotel pero que como él no se sentía bien, no pasó nada".

Por último, Ángel de Brito, sumó: "Cuando Wanda quiso llamar a la China, Mauro no le dio el número y ella la contactó a través de Zaira. La amista de Zaira y la China se rompió y la de Paula Chaves con la China también".