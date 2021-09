Maxi López respondió con fotos a los picantes dichos de Wanda Nara

“Yo era muy popular en mi país. La verdad es que lo sigo siendo. Pero cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”, señaló Wanda como para dar un contexto a la crisis terminal que la llevó a la separación del también futbolista.

“Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga”, recordó.

image.png

“Por supuesto, hay muchas mujeres que logran fingir y siguen adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo”, contó la rubia.

En otro momento de su charla con el mencionado medio, Wanda Nara no sólo aseguró que no entorpece la relación de Maxi López con sus hijos, sino que tampoco les habla mal de él.

“Eso es falso que el padre de los nenes no los ve, los ve cuando puede venir a verlos a París. También estuvieron juntos en Italia”, dijo en primer término sobre la relación que mantiene su exmarido con Valentino, Constantino y Benedicto.

“¿Si hablo con ellos sobre el padre? Algunos confunden porque quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal... Cada uno es responsable de sus actos y yo soy responsable de verlos crecer con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”, completó sobre Maxi en un encuentro en el que también se refirió a sus comienzos en los medios.

“Desde los cuatro años trabajo en la moda, desfiles, castings, publicidades y trabajos desde muy chica...”, indicó.

image.png

Por último, Wanda Nara señaló: “Lo de ser famosa era una consecuencia que antes o después llegaría. Porque desde muy chicas nos vieron en una plaza a mi hermana y a mí y nos propusieron ingresar a una agencia de publicidad, de ahí nunca más dejamos de trabajar”.

Tras este embate de Wanda contra el padre de sus hijos, Maxi respondió con una serie de fotos en Instagram con sus hijos a primera mañana y con los niños a punto de ingresar al colegio.

"Paris 7:12 am #schooltime #goodvibes #happiness", expresó el ex futbolista en las postales junto a sus tres amores a pura sonrisa.