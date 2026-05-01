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Mirtha Legrand reveló el verdadero problema de salud que atravesó y que su familia intentó esconder

Mirtha Legrand contó toda la verdad sobre el cuadro que le diagnosticaron en las últimas semanas, el cual le impidió estar al frente de su programa dos sábados consecutivos y que le imposibilita también estar presente el 2 de mayo.

1 may 2026, 21:51
Mirtha Legrand reveló el verdadero problema de salud que atravesó y que su familia intentó esconder
Mirtha Legrand reveló el verdadero problema de salud que atravesó y que su familia intentó esconder

Mirtha Legrand reveló el verdadero problema de salud que atravesó y que su familia intentó esconder

Mirtha Legrand volvió a referirse al problema de salud que la mantiene alejada de su programa La Noche de Mirtha (El Trece) desde hace un par de semanas, una ausencia que no pasó inadvertida para el público acostumbrado a verla cada fin de semana al frente de su clásica mesa.

La conductora atravesó un problema respiratorio que, si bien no revistió de gravedad, los profesionales médicos le recomendaron bajar el ritmo y priorizar el descanso. Por ese motivo, decidió ausentarse en dos emisiones consecutivas, algo poco habitual en su extensa y disciplinada trayectoria televisiva.

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Fue bronquitis, y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo; fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mal”, le confió la Chiqui a Ángel de Brito. El mensaje fue leído en vivo en LAM (América TV).

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De esta manera, Juana Viale reemplazará nuevamente a su abuela en la mesa del 2 de mayo, que tendrá como invitados a Julián Weich, Luciana Geuna, María O’Donnell y el economista Miguel Ángel Boggiano.

Mesa de Mirtha Legrand

Mientras que el domingo, en su programa, la conductora recibirá a Gustavo Garzón, Mercedes Funes, Barbie Vélez, el asesor de moda Fabián Medina Flores y el actor Imanol Rodríguez.

Mesa de Juana Viale

Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

La ausencia de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece generó preocupación entre sus seguidores, luego de que se confirmara que atraviesa un cuadro respiratorio que la obligó a frenar su rutina habitual. Por indicación médica, la conductora decidió priorizar su recuperación y mantenerse alejada del estudio, evitando especialmente la exposición al aire acondicionado, que podría complicar su evolución.

En un primer momento, fue la propia Chiqui quien llevó tranquilidad con su característico estilo cercano, minimizando la situación y asegurando que se trataba de algo pasajero: Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!”.

Sin embargo, con el correr de los días se supo que deberá extender el reposo un poco más, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas para lograr una recuperación completa antes de retomar sus compromisos laborales.

En ese contexto, su hija Marcela Tinayre fue quien dio detalles más precisos sobre su estado de salud y el tiempo estimado de recuperación, buscando llevar calma ante las dudas sobre su regreso a la televisión: "La señora Mirtha está muy bien, cada día se repone más y más. Son veinte días más o menos para recuperarse, no para volver a la tele".

"¿Una bronquitis cuánto tiempo es? Preguntale a cualquier médico, absolutamente todos los parámetros normales", explicó que se trata de un proceso habitual en este tipo de cuadros y que no hay motivo para alarmarse.

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