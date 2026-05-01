Mirtha Legrand reveló el verdadero problema de salud que atravesó y que su familia intentó esconder

Mesa de Mirtha Legrand

Mientras que el domingo, en su programa, la conductora recibirá a Gustavo Garzón, Mercedes Funes, Barbie Vélez, el asesor de moda Fabián Medina Flores y el actor Imanol Rodríguez.

Mesa de Juana Viale

Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

La ausencia de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece generó preocupación entre sus seguidores, luego de que se confirmara que atraviesa un cuadro respiratorio que la obligó a frenar su rutina habitual. Por indicación médica, la conductora decidió priorizar su recuperación y mantenerse alejada del estudio, evitando especialmente la exposición al aire acondicionado, que podría complicar su evolución.

En un primer momento, fue la propia Chiqui quien llevó tranquilidad con su característico estilo cercano, minimizando la situación y asegurando que se trataba de algo pasajero: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!”.

Sin embargo, con el correr de los días se supo que deberá extender el reposo un poco más, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas para lograr una recuperación completa antes de retomar sus compromisos laborales.

En ese contexto, su hija Marcela Tinayre fue quien dio detalles más precisos sobre su estado de salud y el tiempo estimado de recuperación, buscando llevar calma ante las dudas sobre su regreso a la televisión: "La señora Mirtha está muy bien, cada día se repone más y más. Son veinte días más o menos para recuperarse, no para volver a la tele".

"¿Una bronquitis cuánto tiempo es? Preguntale a cualquier médico, absolutamente todos los parámetros normales", explicó que se trata de un proceso habitual en este tipo de cuadros y que no hay motivo para alarmarse.