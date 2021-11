Mirtha Legrand anunció su vuelta a la TV.

"¿Ustedes qué prefieren?", indagó Chiquita, dirigiéndose al público.

"Bueno, acá está Coco Fernández, directivo de El Trece, ¿qué están pensando Coco?", le consultó Andino al gerente de producción de El Trece. "Lo que decida la señora Mirtha Legrand", respondió el directivo de ese canal. "Bueno, ya veremos... ya veremos", remató la conductora.

Chiquita indicó que hará un programa para despedir el 2021. "Será en diciembre para despedir el año", sentenció la estrella de la TV.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1464033375304388612 Vuelve a la tele para despedir el año @mirthalegrand pic.twitter.com/56RcNljvTN — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 26, 2021

La reacción de Mirtha Legrand tras el especial de América sobre su vida y carrera

En los especiales domingueros de América que conduce Virginia Gallardo tuvo lugar un homenaje a la vida y carrera televisiva Mirtha Legrand.

Se supo luego que la conductora y diva de los almuerzos se mostró muy agradecida por ese programa especial y se contactó con Liliana Parodi, directora de contenidos del canal América, para agradecerle por el programa especial que se le dedicó.

"Gracias Mirtha, tuvo palabras lindísimas, le encantó. Para mí es un desafío porque fue la primera persona que nos tocó homenajear en vida. Habrá una segunda parte", sostuvo Gallardo esta tarde en Intrusos tras enterarse de la felicidad de la conductora por lo visto en el ciclo que conduce.

Mirtha le envió un mensaje a Parodi para agradecerle por lo que se vio en pantalla. "No tengo más que palabras de amor y agradecimiento", manifestó la diva de los almuerzos muy emocionada.

A los 94 años, Mirtha Legrand se vistió casi de gala para ir a votar en La Rural en las últimas elecciones de noviembre y habló con PrimiciasYa.com.

"La gente no me esperaba, pensaban que no iría a votar. Fue toda una sorpresa y me gritaban '¡Reina, Reina!' y yo sonreía debajo del barbijo", indicó la conductora.