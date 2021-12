Nazarena Vélez se enojó por las versiones sobre la salud de su hija Barbie

Lo que sucedió fue que Barbie Vélez estuvo unos cuantos días con problemas en su garganta que no la dejaban hablar y por eso decidió dejar de publicar en Instagram preocupando a sus seguidores.

Cuando regresó a la red aclaró lo que le sucedía y generó distintas versiones. La actriz se casó en septiembre con Lucas Rodríguez y tras el “Sí” volaron a México a pasar su luna de miel.

Al volver, la hija de Nazarena Vélez se dedicó a su perfil de influencer donde muestra ropa, hace promociones, da consejos y hasta sortea distintas cosas.

image.png Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Preocupación por el problema de salud de Barbie Vélez

A unas semanas de volver de su luna de miel, Barbie Vélez contó que está pasando un difícil momento de salud: tiene un problema con su voz.

Tras unos días desaparecida de las redes, vale recordar que cerró su twitter, Barbie Vélez contó en su cuenta de Instagram el problema que la aqueja.

La actriz confesó que llevaba un total de 7 días sin voz y por ello habría decidido tomarse un descanso de las redes y de sus típicos videos.

"Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar", contó Barbie pero no dio detalles sobre la situación.