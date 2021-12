Preocupación por el problema de salud de Barbie Vélez

La actriz confesó que llevaba un total de 7 días sin voz y por ello habría decidido tomarse un descanso de las redes y de sus típicos videos.

"Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar", contó Barbie pero no dio detalles sobre la situación.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXHc6V3ulxi%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFQysys0FrdqjiqCMfi5uvn6xfUkkU9z9ypxuUDrFKjIxpsef1oMZCZCGSoBx4RzlwZCFyosZB0kRtPHxL32YyS7U0DWe3AYTDzaxQos7FTYSwGo0BkZAHFwz2ef3Kviu29AaPWRsAiL24wHRcHPvbBAZC4o5qKReKN7qhYsHSq9vrtiiE3j4ZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

La reacción de Barbie Vélez al hablar sobre su casamiento

Se van a cumplir dos meses del casamiento de Barbie Vélez y Luca Rodríguez y la hija de Nazarena aún no cae en lo que vivió. La actriz subió a sus redes la reacción que tuvo al volver a ver el video del evento.

¿Se arrepintió? No, todo lo contrario: Barbie Vélez lloró de emoción apenas comenzó el video que marcó un cambio en su vida. “Quiero decir que busqué la parte de la entrada para mostrarles… No pasaron ni 5 segundos del video y así quedé”, posteó Barbie.

Barbie y Lucas dieron el “sí” el 25 de septiembre en una fiesta íntima solo para 100 invitados en la que solo estuvo invitado José María Muscari como el único famoso. Luego se fueron de luna de miel al Caribe.

El comienzo de la relación no fue fácil: Barbie tuvo que enfrentar fuertes prejuicios y críticas por haberse enamorado de Lucas, el hijo de Fabián Rodríguez, la expareja de Nazarena que se suicidó en marzo de 2014.