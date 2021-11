Guillermina Valdés y Pampita.jpg Guillermina Valdés y Pampita son las dos modelos que integran el jurado de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli para hacer enojar a su mujer? Al presentarla le preguntó cuándo se vería su reality 'Siendo Guillermina', haciendo un juego de palabras con el de Pampita del que probablemente haya una segunda temporada según la propia Carolina lo confirmó.

Guillermina Valdés.jpg La reacción de Guillermina Valdés ante el desafortunado chiste de Marcelo Tinelli en la apertura de ShowMatch.

Claramente ese comentario no le cayó para nada bien a Guillermina Valdés porque fulminó con su mirada al padre de su hijo menor y hasta amagó con irse del estudio. No conforme con ello, Tinelli insistió con su broma y hasta le sugirió a Pampita que le diera unos tips a su mujer para seguir sus pasos y triunfar como Ardohain. Sin percatarse el conductor que a ninguna mujer le gusta que la comparen con otra, le preguntó el por qué de su enojo. Pero Guillermina optó por cortar por lo sano. No le respondió y se ubicó en su silla de jurado.

Empotrar

Se confirmó cuándo termina ShowMatch

Después de incontables idas y vueltas de Marcelo Tinelli negociando con las autoridades de El Trece, ante el rotundo fracaso de esta temporada 2021 de ShowMatch, se confirmó qué día termina La Academia. Lo cierto es que el cabezón logró estirar todo lo que pudo el final de un ciclo que parece más que cumplido, por lo que de aquí en más deberá analizar seriamente los pasos a seguir para poder seguir en pantalla.

Así fue Ángel de Brito , uno de los portavoces y empleado de Marcelo Tinelli , quien confirmó el viernes 26 de noviembre que quedaban 11 programas de ShowMatch. Según anunció el periodista desde LAM (El Trece), La Academia tendrá su última emisión el próximo 10 de diciembre.

marcelo tinelli.jpg Marcelo Tinelli le dirá adiós a La Academia de ShowMatch el próximo 10 de diciembre.

Al mismo tiempo el jurado de ShowMatch, también aclaró que la última emisión de hoy viernes será la que vaya grabada. Y a partir del próximo lunes todos los programas irán en vivo para darle transparencia a las instancias finales del concurso de baile, que parece despedirse de la tv argentina después de 15 años.

Recordemos que la primera temporada del por entonces 'Bailando por un sueño', respetando el formato original mexicano, Marcelo Tinelli lo llevó a la pantalla de El Trece en el año 2006. En esa oportunidad concursaron 8 parejas entre abril y junio de ese año, resultando Carmen Barbieri junto a su bailarín Cristian Ponce los primeros campeones del certamen.