Lizardo Ponce Aladdín.jpg Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala interpretaron un pasaje del musical Aladdín, lo que disparó el reclamo de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli en pleno aire de ShowMatch.

Fue en ese momento cuando Jimena Barón, una de las jurados y amiga de Lizardo, se tentó y le disparó a Tinelli “Broadway es mucho, no seas injusto, pobre Lizardo. ‘Esperamos Broadway’, no le digas eso, tiene que salir ahora vestido de Aladdín, con un gorrito que no sabés lo que es”. Así las cosas, la pareja hizo lo que pudo con su performance -sobre todo por el pobre desempeño de Ponce-. Pero la sorpresita para el conductor de ShowMatch que lo dejaría sin respuesta vendría al momento de la devolución de su mujer.

Así, cuando Guillermina Valdés tomó el micrófono para puntuar a la pareja, lo primero que hizo fue aclarar con un pequeño dardo destinado a Marcelo Tinelli: “Yo no fui a Broadway porque no pertenezco a esa gestión. No la vi en Broadway”. Haciéndose el distraído y con cara de sota, el conductor lanzó “¿No pertenece a esa gestión de Broadway?”. Pero la respuesta de la modelo no se hizo esperar, para mandar el frente a su pareja “No, a la gestión que llevó a Broadway… ya sabés, yo no fui a Broadway. A la gestión tuya, ¡dale!”. Teléfono para el cabezón Tinelli...

Marcelo Tinelli reveló la sorpresiva propuesta que le hizo a L-Gante

Ya falta poco para la final de La Academia de ShowMatch donde hay grandes candidatos para llevarse la copa de campeón.

Marcelo Tinelli en esta instancia de la competencia charló con sus seguidores de Instagram y una de las preguntas que le dejaron fue si L-Gante iba a cerrar el reality de baile y canto.

"¿El año tiene que cerrarlo L-Gante?", le preguntaron. Entonces, Marcelo respondió revelando la sorpresiva propuesta que le hizo al joven.

"Lo invité para que sea el sexto jurado en las finales", dijo entusiasmado.