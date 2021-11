Vicuña se refugia en sus hijos, en sus amigos e incluso en su ex mujer Pampita, con quien tuvo a sus tres primeros hijos.

Con tres fotos: una de su niñez, otra en una discográfica que aparentaría de la calle Corrientes y otra de teléfono, pero antiguos, como demostrando que antes quizás el escándalo que lo salpicó no hubiera sucedido.

“En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define”, comenzó escribiendo.

“Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron”, siguió.

“Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, concluyó.

Tremenda versión sobre el millonario arreglo que hizo la China Suárez un día antes de dejar a Benjamín Vicuña

Una nueva, y terrible versión, sobrevuela la separación de la China Suárez con Benjamín Vicuña. Los actores se separaron a finales de agosto tras 5 años juntos y 2 hijos en común: Amancio y Magnolia.

Al parecer, el día anterior a tomar la decisión indicaron que los actores firmaron el contrato de compra de la mega casa a la que se mudó la China Suárez con sus hijos. “Antes de separarse, La China le pidió una casa a Vicuña para empezar de cero, porque no tenían casa propia y seguían alquilando”, dijo Yanina Latorre en LAM.

“Él le daba todo a Pampita y ella sentía que merecía empezar de cero. Lo convence, compra la propiedad en el country Chacras de Murray, una casa que no fue tan cara como dicen, y la refaccionan”, indicó Yanina.

“Después de firmar la escritura, al día siguiente, ella le dijo a Vicuña: ‘No te quiero más’. Después de obtener la escritura, lo deja. Esto es lo que le cuenta él a Wanda”, sumó la panelista.

“Firma la escritura, va a la casa, ella la estrena con Nico Furtado, se lo engrapó ahí, él se entera y escribe la historia de Instagram anunciando la separación porque ya había perdonado otros cuernos con el actor”, terminó.