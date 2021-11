Picante respuesta de Carmen Barbieri a Flor de la V

Embed

A lo que Carmen Barbieri desde su programa Mañanísima le respondió el jueves: “Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra”.

Y agregó contundente: “Yo no me peleé con Fede. Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra".

“Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos”, disparó Carmen.

carmen barbieri.jpg

Carmen Barbieri lloró y explicó por qué se bajó de la obra

La actriz Carmen Barbieri explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión de bajarse de la temporada de verano 2022, donde iba a integrar elenco con su hijo, Federico Bal.

“No podía hacerlo, me siento muy triste... Lloré el fin de semana, le pido disculpas a mi hijo y a los actores. Nunca hice esto en mi carrera, quizás me echaron o me fui porque estuve enferma, pero esto nunca lo hice, estoy enojada conmigo”, argumentó Carmen.