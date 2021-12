Polino, arrepentidísimo, se sentó frente a Pampita y le pidió perdón

En septiembre de 2016, en pleno Bailando por un sueño, Pampita vivió uno de sus peores momentos como jurado tras un fuerte cruce con Polino, quién se metió en el escándalo del motorhome y la China Suárez.

“Nicole, sos la modelo número uno. creo que fuiste convocada por tu calidad de número uno, no por una pelea. Porque si vamos a revisar cómo llegó cada una acá. Pampita llegó acá porque inventó una historia que había visto a su exmarido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome. Así llegó a un reemplazo en este certamen. (...) Conozco a la gente que ensuciaste. La China Suárez es una señora y a su familia le hiciste mucho daño con lo que le hiciste. Con lo que inventaste le hiciste daño a una chica y a una familia”, dijo Polino y terminó con Pampita fuera del estudio.

En las últimas horas, Marcelo Polino fue como entrevistado al ciclo de Pampita, Pampita Online, y le pidió disculpas públicas, más allá de haber hablado en ese momento en forma privada.

"Venía para acá y venía pensando. Esto te lo tendría que haber dicho en privado, pero lo voy a hacer público, ahora con lo que pasó con la China Suárez y el Wandagate, todo el mundo me reflotó la pelea que yo tuve con vos", afirmó Marcelo y Pampita respondió: "En su momento la arreglamos rapidísimo".

"No debe haber quedado claro para el público. La gente me decía que te pida disculpas por lo que hice. Como somos dos personas muy públicas, yo tengo lengua larga y la gente me pedía que te pida disculpas. Te pido disculpas por lo que pasó en ese momento, porque el otro día te vi en el final de ShowMatch y usaste un frase tremenda, que había llegado como muy rota al show. Era una época más fuerte mía, iba al hueso, en la vorágine del reality todo lo vale y yo contribuía a que vos la pases mal", añadió Polino.

Por último contó cómo fue que la relación entre ambos fue mejorando: "El día que volví a trabajar después de la muerte de mi mamá, vos me tomaste de la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla que no voy a olvidar en la vida".