Qué fue de la vida de la primera cantante de Agapornis, Belén María Condomí Alcorta

“Antes que cualquier otra cosa, no quiero dejar de agradecerles con el alma a cada uno de los seguidores de esta página, a los seguidores de @AgapornisAGP en Twitter, y a todos aquellos que no tengan redes sociales que igualmente sé que están ahí, por haberme bancado durante este año y medio INCREÍBLE que me dio haber sido la cantante de Agapornis. Gracias eternas”, comenzó diciendo Belén en su cuenta de Facebook allá por 2013.

“Me voy de la banda de la mejor manera, habiendo cumplido con AGP un etapa en mi vida super linda, con recuerdos que van a quedarse conmigo para siempre”, dijo para desterrar rumores de mala relación.

Pasaron 8 años de su salida de la banda y hoy Belén María Condomí Alcorta se convirtió en Protesista dental de laboratorio y trabaja en Condomí Alcorta Odontología en la Ciudad de La Plata. Además, la joven también fue mamá de Justo.