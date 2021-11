“Junto a Intrusos, LAM es el otro ciclo de espectáculos más exitoso, ¿te gusta su estilo?”, le preguntaron en una entrevista con El País Uruguay.

Y la respuesta fue directa: “No me gusta. LAM es el debate exacerbado, la cosa despreciativa de adjetivar y subestimar a la gente. Definen a Fulano o a Mengano como fracasados”.

“Bajan línea desde un pedestal y hay mucho de dedo acusatorio. Les va muy bien, y tienen buena producción, invitados y primicias. Pero el tono de ‘yo soy el que me las sé todas’ no me lo creo”, completó el conductor de Intrusos.

Ángel de Brito

Rodrigo Lussich atendió a Marcela Feudale

Hace unos días, Marcela Feudale,ex locutora del programa de Marcelo Tinelli, defendió al conductor del Trece ante la crítica que existe por el bajo rating que viene cosechando a lo largo del año.

Así, frente a la consulta sobre su mirada, ahora que lo ve desde afuera, sobre las variadas críticas de las que es objeto el conductor de ShowMatch este 2021 por los números que marca la planilla de Ibope, Feudale fue muy clara y directa. “Todos los que dicen que a Marcelo Tinelli le va mal miden un punto y medio promedio, ¿no?”, disparó sin medias tintas.

Él está por arriba de 9, 10 puntos, a veces hace picos de 11. Digo, ¿desde qué lugar le va mal? ¿Desde el lugar de Masterchef o desde el lugar de ellos? Porque desde el lugar de Masterchef si le va mal porque le lleva diez puntos. Pero desde el lugar de ellos le va bárbaro”, continuó exponiendo su punto de vista.

Al mismo tiempo, aseguro que “hay un grado de maldad y un grado de obstinación con Marcelo –que lo hubo siempre- de tirarle a matar que no sé de dónde sale sinceramente”. Así como también apuntó contra los críticos del cabezón, asegurando que “Hay demasiada preocupación por lo que le pasa a él y poca preocupación por lo que les pasa a ellos”.

Al leer lo que dijo Feudale, Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, salió a matar a la periodista y locutora con un tweet lapidario.

"¿Feudale critica a los que critican a Tinelli con el débil y pobre argumento de que no se lo puede criticar si se mide menos rating que él? Algo así como que un partido político pequeño y con cierta representatividad no podría criticar al partido mayoritario por tener pocos votos", comenzó diciendo.

"¿Algo así como que un crítico de cine de una revista zonal no podría decir que un tanque de Hollywood es malo? ¿O que ella misma desde su menor audiencia radial no podría decir nada sobre programas más exitosos?", siguió, notablemente molesto.