Carmiña Masi amenaza con acciones legales contra la producción de Gran Hermano luego del repechaje

La tensión en Gran Hermano sigue dando que hablar. Después de quedar afuera del reingreso por decisión de su compañera Mavinga -un gesto que muchos interpretaron como la “venganza perfecta”-, Carmiña Masi explotó contra la producción del reality.
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Carmiña Masi quedó afuera del reingreso a Gran Hermano y ahora apunta contra la producción: pide abogado para iniciar acciones legales.
La tensión en Gran Hermano sigue dando que hablar. Después de quedar afuera del reingreso por decisión de su compañera Mavinga -un gesto que muchos interpretaron como la “venganza perfecta”-, Carmiña Masi explotó contra la producción del reality.
La periodista paraguaya utilizó sus redes sociales para expresar su enojo y dejó en claro que ahora busca asesoramiento legal. "Y necesito un abogado si alguien me puede ayudar con eso. Para cobrar lo de Telefe/GH que desde febrero nunca me pudieron pagar hasta hoy", escribió en una historia de Instagram indignada.
De esta manera, lo que parecía ser solo un revés dentro del juego terminó transformándose en un nuevo escándalo fuera de cámara.
Carmiña no solo quedó fuera del reality, sino que ahora amenaza con llevar el tema a la justicia, sumando un capítulo inesperado a la polémica que rodea a Gran Hermano Generación Dorada.
La gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los episodios más tensos y controversiales de la temporada. La protagonista fue Carmiña Masi, quien estalló en sus redes sociales tras sentirse expuesta y humillada durante la transmisión del miércoles por la noche.
La periodista paraguaya intentaba regresar a la casa más famosa del país después de haber sido expulsada semanas atrás por sus comentarios discriminatorios contra Mavinga, un hecho que generó un fuerte repudio dentro y fuera del reality.
Aunque no consiguió ingresar de manera directa -terminó tercera en la votación del público- la producción sorprendió al ofrecerle una chance extra mediante un Golden Ticket. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de Mavinga, la participante afectada por aquellos dichos, quien incluso había abandonado el juego en su momento por el impacto emocional del conflicto.
En vivo y frente a todos, Mavinga fue clara al dar su veredicto: “A Carmiña la perdono, pero no entra”. Con esa frase, cerró cualquier posibilidad de que Masi volviera al programa.
La situación generó un clima de incomodidad inmediata en el estudio y un silencio cargado de tensión en pleno prime time. Carmiña mantuvo la calma frente a cámara, pero minutos después descargó toda su bronca en redes sociales.
En sus historias de Instagram publicó un video con una frase contundente: “No me merecía”. Luego, indignada, cuestionó el mecanismo del reality: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”.
El descargo continuó con otro mensaje sin filtros: “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”.
Más tarde, redobló la apuesta con un posteo todavía más duro: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.
En medio del escándalo, Masi también compartió mensajes de apoyo de sus seguidores y destacó la cantidad de votos que obtuvo en el repechaje, donde se ubicó en el tercer lugar.
Cabe recordar que en esta instancia había dos lugares asegurados para regresar a la competencia y dos Golden Ticket disponibles. El tercero apareció de manera inesperada y terminó sujeto a la decisión de Mavinga, quien había sido víctima directa de los comentarios racistas y discriminatorios de Carmiña.
Este episodio expuso nuevamente la gravedad de aquellas expresiones y dejó en evidencia cómo el reality eligió poner en manos de la víctima la decisión final, generando un momento de máxima tensión y un debate abierto sobre los límites de la televisión.