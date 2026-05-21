Carmiña Masi amenaza con acciones legales contra la producción de Gran Hermano luego del repechaje

carmiña contra la producción

Qué dijo Carmiña tras la jugada letal de Mavinga en el repechaje de Gran Hermano

La gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los episodios más tensos y controversiales de la temporada. La protagonista fue Carmiña Masi, quien estalló en sus redes sociales tras sentirse expuesta y humillada durante la transmisión del miércoles por la noche.

La periodista paraguaya intentaba regresar a la casa más famosa del país después de haber sido expulsada semanas atrás por sus comentarios discriminatorios contra Mavinga, un hecho que generó un fuerte repudio dentro y fuera del reality.

Aunque no consiguió ingresar de manera directa -terminó tercera en la votación del público- la producción sorprendió al ofrecerle una chance extra mediante un Golden Ticket. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de Mavinga, la participante afectada por aquellos dichos, quien incluso había abandonado el juego en su momento por el impacto emocional del conflicto.

En vivo y frente a todos, Mavinga fue clara al dar su veredicto: “A Carmiña la perdono, pero no entra”. Con esa frase, cerró cualquier posibilidad de que Masi volviera al programa.

La situación generó un clima de incomodidad inmediata en el estudio y un silencio cargado de tensión en pleno prime time. Carmiña mantuvo la calma frente a cámara, pero minutos después descargó toda su bronca en redes sociales.

En sus historias de Instagram publicó un video con una frase contundente: “No me merecía”. Luego, indignada, cuestionó el mecanismo del reality: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”.

El descargo continuó con otro mensaje sin filtros: “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”.

Más tarde, redobló la apuesta con un posteo todavía más duro: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.

En medio del escándalo, Masi también compartió mensajes de apoyo de sus seguidores y destacó la cantidad de votos que obtuvo en el repechaje, donde se ubicó en el tercer lugar.

Cabe recordar que en esta instancia había dos lugares asegurados para regresar a la competencia y dos Golden Ticket disponibles. El tercero apareció de manera inesperada y terminó sujeto a la decisión de Mavinga, quien había sido víctima directa de los comentarios racistas y discriminatorios de Carmiña.

Este episodio expuso nuevamente la gravedad de aquellas expresiones y dejó en evidencia cómo el reality eligió poner en manos de la víctima la decisión final, generando un momento de máxima tensión y un debate abierto sobre los límites de la televisión.

IG Carmiña Masi tras el repechaje