Al mismo tiempo el jurado de ShowMatch, también aclaró que la emisión de hoy viernes será la última que vaya grabada. Y a partir del próximo lunes todos los programas irán en vivo para darle transparencia a las instancias finales del concurso de baile, que parece despedirse de la tv argentina después 15 años.

Recordemos que la primera temporada del por entonces 'Bailando por un sueño', respetando el formato original mexicano, Marcelo Tinelli lo llevó a la pantalla de El Trece en el año 2006. En esa oportunidad concursaron 8 parejas entre abril y junio de ese año, resultando Carmen Barbieri junto a su bailarín Cristian Ponce los primeros campeones del certamen.

La palabra de Marcelo Tinelli sobre el final de ShowMatch

Tras un año malo -al menos en términos televisivos- para Marcelo Tinelli, el conductor rompió el silencio hace unos días y habló concretamente del final de ShowMatch, entre otras cosas. La realidad es que desde los pasillos de El Trece se rumoreó desde hace semanas la posibilidad de un final adelantado de la Academia de ShowMatch al no cumplir con las expectativas de la emisora.

A los tirones, y con muchas dificultades por la baja de tantos participantes del concurso de baile y sobre todo por el bajísimo rating, Marcelo Tinelli logró negociar con el canal llegar hasta diciembre con ShowMatch. Así es que ante los rumores de las últimas semanas, el conductor decidió hablar a través de sus redes sociales para decir lo suyo. Respondiendo preguntas desde sus historias de Instagram, uno de sus jurados -Ángel de Brito- abrió el fuego y le 'consultó' sobre el final de programa. "Terminamos en Diciembre, todavía sin fecha confirmada" disparó TInelli.

Claro que ante el "No aflojes Marce" de otro seguidor, el cabezón se despachó irónico asegurando "No aflojamos jamás. En el horario que nos pongan, lo aceptamos y estamos felices". Y después decidió responder otra consulta sobre si hoy termina el programa. "Nooooo. No entiendo por qué mintieron diciendo eso algunos periodistas. Jamás terminábamos hoy y siempre estaba pautado para Diciembre" se despachó.

Además también fijó su posición sobre las críticas, cuando le preguntaron cómo hace para soportar las críticas. Allí Marcelo Tinelli volvió a sentar posición, no sin ironía, al expresar "No siento que sean tantas críticas. Son siempre los mismos medios y los mismos sitios de Twitter. La gente real es muy cariñosa y respetuosa con el programa y con el laburo de tanta gante". Al mismo tiempo reveló que invitó a L-Gante como sexto jurado en las finales de la Academia de ShowMatch, así como también confirmó que irá al Mundial de Qatar en 2022.