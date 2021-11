Tremendo "me gusta" de Ester Expósito, la novia de Nicolás Furtado, contra China Suárez

“Nico Furtado dijo, esto resumiendo, que fueron dos salidas no más, que la historia con la China no subió de nivel, porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar cabeza ajena. Y por eso salió corriendo el pibe”, señaló el periodista.

Luego, Furtado sorprendió al publicar una foto muy cerca de la actriz española Ester Expósito, quien se hizo famosa por su papel en la serie Elite. De hecho, para el pasado Halloween, ella compartió una foto en la que aparecía Nico.

Nicolás Furtado

El picante like de Ester Expósito contra La China Suárez

Y ahora, Ester Expósito revolucionó Instagram al darle "me gusta" a un picante posteo en el que calificaron a China Suárez de "robamaridos", tras el affaire que tuvo con Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara.

"En nuestras stories, el primer matrimonio que la China se "cargó" y que le valió el tremendo mote de "robamaridos"", indica la publicación que hizo la red social de la revista Paparazzi a la que Ester le dio like.

Fue Juariu quien detectó esta acción de la actriz española contra la China Suárez, tras ser relacionada con su novio. "Antes de estar con Ester, se decía que Nico Furtado había estado con la China", explicó la actual participante de MasterChef Celebrity.