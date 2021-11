La China Suárez se lastimó y mostró las heridas "de guerra"

china suarez 3.jpg

Desde su cuenta de Instagram, Suárez se mostró conmovida por recorrer los paisajes de la provincia, que le trajeron muchos recuerdos familiares: "Jujuy y alguna fibra que tocó en mi. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa", indicó La China Suárez en Instagram.

Y añadió: "Una noche con mis hijos comiendo humitas y empanadas, escuchando música y entendiendo que nunca necesité más que eso para ser feliz". "Qué lindo es nuestro país", expresó en otra postal.

china suarez 2.jpg

Lo cierto es que hace unas horas, la actriz compartió imágenes de cómo quedó su cuerpo tras un pequeño accidente que sufrió y relató lo que pasó, con imágenes del lugar de los hechos.

china suarez.jpg

"Me caí en uno de esos ojos de agua. Literal me tragó la tierra. Obviamente me tenté. Obviamente a los diez minutos me pasó lo mismo y peor", comentó La China Suárez desde sus historias, explicando que le pasó lo mismo antes a un compañero.

Y luego posteó fotos de las lastimaduras en cuestión: "Heridas de guerra. Torpe since 1992", expresó.

china suarez 1.jpg

