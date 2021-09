historia vicky 1.jpg Algunos de los mensajes que compartió Vicky Xipolitakis con sus seguidores, tras aprobar el curso de oratoria on line de la UBA.

"Último momento: ¡Vicky se recibió!", rápidamente escribió la producción en el videograph, al tiempo que sus compañeros aplaudían y la felicitaban. "Pero boluda, ¿Cuánto estudiaste? ¡Nada!", disparó jocosa Verónica Lozano, la conductora del programa. "Un mes y una semana. ¡Soy inteligente!", fue la increíble pero sincera respuesta de Xipolitakis. "Me re costó, ustedes acá hablan muy bien y a mí me faltaba fluidez. Me encanta poder crecer", agregó la rubia explicando los motivos por los que se animó a tomar el curso.

Claro que una vez terminado el programa de Telefe, Vicky siguió festejando a través de sus historias de Instagram donde compartió con sus más de 1,6 millones de seguidores el certificado que acredita la cursada on line y aprobación en la UBA, en lo que a oratoria se refiere. Además, reposteó las demostraciones de cariño de su hermana Stefanía, quien le aseguró que es "la más inteligente" y que "éste es un logro más de todos los que vienen".

historia vicky 2.jpg Vicky Xipolitakis compartió las felicitaciones de su hermana Stefanía, y se rieron de la frase de Vicky: 'Ahora soy una persona inteligente'.

A punto de ser desalojada, los requisitos de Vicky Xipolitakis para su nueva casa

Vicky Xipolitakis ya está armando las cajas para dejar el lujoso departamento en el que vive junto a su hijo Salvador Uriel. El desalojo, por falta de pago, ya fue notificado y en dos semanas caerá la policía para echar a la rubia de la casa. Ahora debe buscar un nuevo hogar pero Vicky tiene demasiados requisitos.

“A mí también me encantaría irme. Yo también me siento presa en esta casa. Nosotros quedamos tirados acá”, dijo la vedette a Intrusos. “Nosotros somos víctimas, las cosas no están solucionadas. Yo hablo todos los días con la dueña del departamento. Y le pido disculpas por esta situación. Tiene toda la razón del mundo”, admitió. “Del otro lado (por su ex marido) son los que buscaron el lugar y consiguieron los garantes. Me encantaría irme, te juro, pero cómo hago”, se preguntó.

vicky_xipolitakis_mansion.jpg El lujoso departamento de 8 ambientes del que pronto Vicky Xipolitakis deberá irse.

Adrián Pallares reveló que el departamento tiene una deuda extraordinaria de expensas. A ella le toca pagar la mitad de un departamento en dólares por lo que está en guerra con su ex, Javier Naselli. Pero pese a su deuda, Vicky no quiere mudarse a nada menos importante.

“Le habrían ofrecido un departamento en Caballito, pero ella no quiere ir allá. Ella tiene un status social que no puede mantener”, indicó Rodrigo Lussich. “Naselli le ofrecería un departamento con dos habitaciones al lado del Palacio Duhau, en la Avenida Alvear, y el juez le pidió a Vicky que lo acepte, pero ella no quiso porque prefiere ir a Puerto Madero”, sumó Pallares. En tanto, Lussich agregó “Hay otras opciones, descartado Caballito, está madero Harbour y si no que se quede en la casa de los padres”.