Es sabido que Wanda Nara no da puntada sin hilo en cada uno de sus movimientos. Por eso en las últimas horas recurrió al nuevo hit de L-Gante para seguir marcando su territorio en este Wandagate, que parece no tener fin. En tanto, el creador de la cumbia 420 reaccionó con un guiño particular que no pasó desapercibido.