En la reparación de bienes, que promete ser una mega guerra, hay varias propiedades, departamentos en Milán, la casa del Lago do Commo, departamentos en Buenos Aires, una casa en un country de Rosario, cuentas bancarias y varios autos de lujo: "42 millones de euros ya serían de Wanda Nara. Las propiedades y los autos, que tienen un montón, le quedan a Wanda", dijeron en LAM.

Además Wanda tiene el control de la imagen de Mauro, ya que es su manager y apoderada, es la titular de la sociedad WMF, la empresa que pusieron juntos.

El guiño de Wanda Nara a Daniela Christiansson, la novia de Maxi López

Tras el escándalo, la crisis y el perdón de Wanda Nara a Mauro Icardi, la empresaria corroboró la infidelidad de su esposo con la China Suárez y decidió terminar su relación de 8 años. Se tomó un vuelo, se fue a Milán sola y dejó a sus tres hijos con sus padres: los varones con Maxi López y las nenas con el delantero de PSG.

El que mejor se está portando desde que estalló todo fue nada menos que su ex, Maxi López. El ex futbolista no dudó en hacerse cargo de sus hijos antes y ahora, incluso le propuso cuidar a las dos nenas -Francesca e Isabella que tiene con Icardi- para que pueda tomarse un respiro en medio de la exposición mediática del fin de su relación.

Daniela Christiansson, la modelo sueca novia de López, mostró en sus redes una postal familiar de su pareja, los tres chicos, ella y el perro demostrando que los niños están bien, tranquilos y lejos del ojo de la tormenta y recibió el visto bueno de la ex mujer de su pareja.

Al verla, Wanda lo publicó con un emoticón de corazón y agradecimiento. Con este gesto Wanda volvió a confirmar que la guerra con su ex quedó en el olvido y que ahora encarará un divorcio complicado con Icardi.