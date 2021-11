"La invitó a este viaje a Dubai, adonde están ahora. Y antes de viajar a Dubai, estuvieron cenando en un restaurant en Milán, la noche anterior al viaje, donde tuvieron una discusión fuerte, subida de tono en el restaurante”, comenzó explicando la panelista.

“¿No habrán ido a La Parolaccia, que te putean cuando entrás? ‘Hijo de puta, venga, siéntese en esta mesa de mierda’. Es así, en serio que es así”, disparó con mucho sarcasmo Carmen Barbieri.

“Nadie los entiende igual allá, pueden decir lo que quieran”, comentó Julián Weich, invitado del programa.

“Hubo palabrotas, pero la frase que Wanda repetía y se escuchó que la decía mucho, la persona que me mandó este mensaje, que mandé a traducir porque me la escribió en otro idioma, acá la tengo. La frase que decía Wanda a Mauro en este restaurante en Milán muy lujoso, un restaurante súper exclusivo es, ella le grita: ‘Lo vas a hacer de nuevo’. Y él le contesta: ‘Te juro que no’”, contó Estefi.

Horas antes, la pareja armó las valijas, viajó en avión privado y llegaron a Dubai en lo que parecería ser una mini luna de miel.

Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara compartió imágenes desde que llegó y fiel a su estilo paralizó las redes. Sin embargo, fue Mauro Icardi el que fue por todo con un video desde su cuarto de hotel.

El futbolista compartió una grabación donde se lo ve besando a Wanda Nara mientras la top posa frente al espejo luciendo una bata como única prenda.