Tauro y Leo con buena racha esta semana: los signos que pisan fuerte en amor, decisiones y deseo

Hay momentos en los que todo parece fluir mejor. Como si las piezas del rompecabezas que venías armando por fin encajaran. Esta semana, dos signos en particular —Tauro y Leo — están especialmente favorecidos por los tránsitos del cielo. Y no es solo "suerte": es energía bien canalizada, deseo que encuentra dirección y respuestas que ya no se hacen esperar.