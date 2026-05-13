Confirmado: Darío Turovelzky deja Telefe

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El Grupo América desembarcó en Telefe

Telefe fue adquirida por el Grupo América tras un largo proceso de negociación con Paramount Global, que decidió retirarse del mercado local como parte de su estrategia de desinversión en la región. La operación incluye no solo el control de Telefe sino también varias señales del interior del país, lo que amplía la presencia del Grupo, que además tiene participación en América TV, A24, FM Blue y Radio La Red.

La puja por Telefe atrajo a distintos grupos interesados, entre ellos el Grupo Alpha Media del empresario Marcelo Fígoli y un grupo inversor liderado por Tomás Yankelevich, el hijo de Gustavo Yankelevich, histórico director artístico del canal. Finalmente, la oferta de Scaglione fue la más competitiva.