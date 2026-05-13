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Confirmado: Darío Turovelzky deja Telefe

Después de 28 años, Darío Turovelzky deja su cargo como directivo de Telefe. Todos los detalles.

13 may 2026, 18:12
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Confirmado: Dario Turovelzky dejá Telefe
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Confirmado: Dario Turovelzky dejá Telefe

Según pudo confirmar PrimiciasYa, Darío Turovelzky (50) se va de Telefe. El directivo del canal de Martínez comunicó su decisión a sus allegados.

Turovelzky llegó a Telefe en 1998 de la mano de Gustavo Yankelevich, con quien reconoce una relación de mentor. Su primer trabajo fue como asistente de producción de Hola, Susana. En 2017 asumió la conducción del canal y desde entonces fue quien definió su rumbo.

Su salida se da en buenos términos y en el canal la describen como un período transicional lógico tras la llegada de los nuevos dueños que compraron Paramount a fines de 2025.

Turovelzky fue parte de Telefe durante 28 años, el CEO y responsable de su programación desde hace 9 años. Por el momento su cargo no tendría reemplazo.

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El Grupo América desembarcó en Telefe

Telefe fue adquirida por el Grupo América tras un largo proceso de negociación con Paramount Global, que decidió retirarse del mercado local como parte de su estrategia de desinversión en la región. La operación incluye no solo el control de Telefe sino también varias señales del interior del país, lo que amplía la presencia del Grupo, que además tiene participación en América TV, A24, FM Blue y Radio La Red.

La puja por Telefe atrajo a distintos grupos interesados, entre ellos el Grupo Alpha Media del empresario Marcelo Fígoli y un grupo inversor liderado por Tomás Yankelevich, el hijo de Gustavo Yankelevich, histórico director artístico del canal. Finalmente, la oferta de Scaglione fue la más competitiva.

     

 

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