Teatro infantil: Chiki Toonz regresa a Buenos Aires con "Más Allá del Arcoíris"

“El espectáculo está preparado para toda la familia. Tiene bailes y música que grandes y chicos podrán disfrutar, además de mensajes maravillosos que los Chikis podrán aprender mientras se divierten. Chiki Toonz está hecho de niños para niños y conserva esa magia natural de la infancia", señaló Pía Ibárcena, directora de Chiki Toonz.

UN FENÓMENO INFANTIL QUE SIGUE CRECIENDO

Con más de 9.4 millones de suscriptores en YouTube alcanzados en solo cuatro años y una discografía que actualmente suma 22 álbumes, Chiki Toonz se ha convertido en una de las propuestas infantiles en español con mayor alcance internacional.

Su universo musical reúne canciones infantiles tradicionales, grandes éxitos en español, producciones en inglés, temas propios y proyectos especiales como “Raíces”, su primer álbum concepto, en el que se rinde homenaje a diversos países de Latinoamérica a través de sus canciones tradicionales, con la participación de artistas invitados de gran talla.

A lo largo de su trayectoria, Chiki Toonz también ha realizado importantes colaboraciones con referentes del entretenimiento infantil y la música como Diego Topa, Dúo Tiempo de Sol, Lara Campos, Meñiques de la Casa, Pica Pica, La Vaca Lola, entre otros.

A través de sus canciones y contenidos, Chiki Toonz combina entretenimiento, música, imaginación y aprendizaje, construyendo un universo pensado especialmente para acompañar a los niños mientras juegan, cantan, bailan y descubren el mundo.

Su comunidad continúa creciendo en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, conectando cada día con millones de familias a través de sus diferentes plataformas digitales.

Ahora, después de conquistar a públicos de distintas partes del mundo, Chiki Toonz vuelve a encontrarse con las familias argentinas con una historia completamente renovada y una pregunta que solo podrá responderse el próximo 3 de octubre: ¿Lograrán los Chiki Toonz y todos los Chikis devolverle el color a Chiki Town?

DATOS DEL EVENTO

Show - CHIKI TOONZ – “MÁS ALLÁ DEL ARCOÍRIS”

- CHIKI TOONZ – “MÁS ALLÁ DEL ARCOÍRIS” Fecha - Sábado 3 de octubre de 2026

- Sábado 3 de octubre de 2026 Hora - 12:00 hs

- 12:00 hs Lugar - Teatro Broadway – Av. Corrientes 1155, CABA

- Teatro Broadway – Av. Corrientes 1155, CABA Entradas - A la venta a través de Plateanet

ACERCA DE CHIKI TOONZ

Chiki Toonz es una propuesta de entretenimiento infantil protagonizada por talentosos niños que, a través de la música, el baile y contenidos creados especialmente para las nuevas generaciones, busca acompañar a las familias con entretenimiento positivo, divertido y lleno de imaginación.

En tan solo cuatro años, su canal de YouTube ha superado los 9.4 millones de suscriptores, con una audiencia que se extiende por Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

Con 22 discos publicados, canciones en español e inglés, música original, clásicos infantiles, álbumes concepto y colaboraciones junto a reconocidos artistas internacionales, Chiki Toonz continúa expandiendo su universo a través de música, espectáculos en vivo y nuevos formatos de entretenimiento.