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Valentino López puso a prueba a Isabella: le hizo un polémico test y la respuesta fue alarmente

El polémico test que Valentino López le hizo a Isabella: la pregunta que dejó al descubierto una intimidad de su vida. Enterate.

Valentino López puso a prueba a Isabella: le hizo un polémico test y la respuesta fue alarmente

Valentino López volvió a protagonizar un divertido momento junto a su hermana menor, Isabella Icardi, y esta vez decidió ponerla a prueba con una misión muy particular y viral en las redes: descubrir si, pese a su corta edad, cumple con todas las características de una auténtica “milipili”, el término que se utiliza en redes y entre los jóvenes para referirse, de manera coloquial, a chicas de un determinado perfil social y de gustos asociados a una vida acomodada.

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Todo comenzó cuando Isabella se encontró con una afirmación que no le gustó demasiado. “Yo no soy milipili”, aseguró la pequeña de 10 años, convencida de su respuesta. Pero Valentino no se quedó conforme y decidió hacer algo mucho más efectivo: someterla a un cuestionario para comprobarlo.

La escena, compartida desde la cuenta de TikTok de Valentino, rápidamente llamó la atención por la espontaneidad de ambos y, especialmente, por la inocencia con la que Isabella fue respondiendo cada una de las preguntas.

“Bueno, entonces vamos a hacer un test de milipili”, le anunció Valentino, dispuesto a encontrar pruebas.

Y la primera pregunta ya dejó un dato contundente.

“¿Qué iPhone tenés?”, quiso saber.

La respuesta de Isabella fue inmediata: “16 Pro Max”.

Pero Valentino tenía mucho más preparado. Le preguntó si su mamá tenía camioneta, si en su colegio se hablaba en inglés y si su casa tenía pileta. En todos los casos, Isabella respondió afirmativamente y con una naturalidad absoluta.

Después llegó una de las preguntas que más la expuso dentro del particular “test”: “¿Fuiste a Miami?”. Isabella volvió a contestar que sí.

El cuestionario siguió por el lado de los viajes. Cuando Valentino quiso saber cuál era su ciudad preferida, la pequeña eligió Milán, una elección que además tiene una historia familiar especial: Isabella nació precisamente en esa ciudad italiana el 27 de octubre de 2016, cuando Mauro Icardi era futbolista del Inter.

Pero lo más tierno fue verla intentando enumerar todos los lugares que conoció.

“Italia, Argentina, Turquía, París…”, comenzó.

Valentino rápidamente la corrigió: “No, París es una ciudad”.

Entonces Isabella rectificó: “Bueno, Francia”, y siguió con Estados Unidos. Cuando su hermano le preguntó por algún otro destino, ella terminó admitiendo, entre risas, que ya eran “un montón” y que no se acordaba de todos.

La charla también tuvo un momento completamente inesperado cuando Valentino quiso conocer su comida favorita.

“Mi comida preferida: empanada de salchicha”, respondió Isabella.

La elección sorprendió hasta a su hermano, que inmediatamente quiso saber de qué estaba hablando.

“Empanada con limón”, explicó ella, todavía más convencida.

“Empanada de salchicha y le ponés limón”, repitió Valentino, incrédulo.

“No la conocés”, le respondió Isabella.

La conversación siguió con otro dato que volvió a alimentar la teoría de Valentino: la pequeña contó que suele hacerse las uñas aproximadamente una vez por mes. Cuando él reparó en que en ese momento no las tenía hechas, Isabella aclaró que se las había sacado y que volvería a hacérselas.

Entre celulares de alta gama, viajes internacionales, colegio bilingüe, pileta, cuidados estéticos y una vida familiar marcada por distintos países, el test terminó dando muchísimo material para que Valentino sostuviera su teoría.

Sin embargo, lo que realmente conquistó a quienes vieron el video fue otra cosa: la complicidad entre los hermanos. En medio de la exposición pública que durante los últimos años tuvo la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Isabella apareció simplemente como una nena respondiendo con absoluta espontaneidad las ocurrencias de su hermano mayor.

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