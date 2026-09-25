Macri reapareció en un acto en Jujuy: cuestionó al Gobierno y reclamó "reglas claras"

También defendió el papel de su espacio político dentro del escenario nacional. “Nuestro rol es fundamental, les guste o no a muchos”, sostuvo.

En materia económica, Macri reconoció los avances en la estabilización, pero reclamó continuar con el proceso. “Se logró un equilibrio de la macro, pero hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito anual”, afirmó.

También puso el foco en el financiamiento y la inversión: “Hay que bajar el riesgo país y que el crédito vuelva, eso generaría mucho más trabajo”, señaló.

Y agregó que "hace falta infraestructura y reglas claras”.

El futuro del PRO y la formación de dirigentes

Macri sostuvo que el partido mantiene presencia territorial y destacó el trabajo de sus dirigentes en distintas provincias. “El PRO está presente acá en el norte y en toda la Argentina. En cada provincia, en cada ciudad, hay dirigentes y equipos que trabajan sobre los problemas concretos de sus ciudades”, afirmó.

En ese sentido, explicó que su rol dentro del espacio es la de ser "mentor". “Hoy mi responsabilidad es tratar de ser mentor, ayudarlos a crecer, a prepararse”, sostuvo.

Además, planteó el objetivo de ampliar la presencia del partido en todo el país: “Queremos tener un candidato en cada ciudad del país”, afirmó.

Macri también remarcó la importancia de la preparación previa para quienes buscan ocupar cargos públicos. “Hay que prepararse antes de llegar al cargo”, señaló.

El mensaje de Macri después del encuentro

Después de su participación en el encuentro regional del PRO en Jujuy, Macri compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el vínculo que mantiene con la provincia.

“Jujuy ocupa un lugar especial en la historia del PRO y también nos muestra mucho de lo que la Argentina puede hacer cuando aprovecha su potencial”, expresó.

En la misma publicación, el ex mandatario también remarcó los objetivos que el espacio se plantea hacia adelante. “Seguimos con una tarea clara: construir equipos, sumar gente nueva, formar dirigentes y trabajar para que el cambio sea irreversible”, sostuvo.