Se supo quién encontró a Daniel Osvaldo en grave estado de salud y pidió ayuda

Qué le habría provacado a Daniel Osvaldo el derrame pleural

Según contó Pepe Ochoa, el derrame pleural que afecta a Daniel Osvaldo habría sido provocado por el deterioro pulmonar asociado al consumo de drogas. El panelista explicó que consultó a fuentes médicas para intentar determinar el origen del cuadro y, de acuerdo con lo que le señalaron, “esto se podría deber al deterioro producido por la droga”.

En esa misma línea, Ochoa agregó que los profesionales con los que habló le explicaron el posible mecanismo detrás del cuadro: “Me dijeron que si consumís es algo que puede pasar porque la droga deteriora el pulmón y pueden ingresar bacterias”. Se trata, de todos modos, de una explicación que el periodista recibió de fuentes médicas y no de un diagnóstico oficial difundido públicamente