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Se supo quién encontró a Daniel Osvaldo en grave estado de salud y pidió ayuda

Daniel Osvaldo se encuentra internado en el hospital de Llavallol a causa de un derrame pleural derecho, según informó Pepe Ochoa en LAM. El exfutbolista llegó al centro de salud acompañado por una persona, quien estuvo junto a él en el momento de la internación.

25 sept 2026, 23:40
Se supo quién encontró a Daniel Osvaldo en medio de su grave estado de salud y pidió ayuda

Se supo quién encontró a Daniel Osvaldo en medio de su grave estado de salud y pidió ayuda

Se supo quién encontró a Daniel Osvaldo en medio de su grave estado de salud y pidió ayuda

Se supo quién encontró a Daniel Osvaldo en medio de su grave estado de salud y pidió ayuda

Este 25 de septiembre se conoció, a través de Pepe Ochoa en LAM (América TV), que Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud. Según la información que recibió el panelista, el exfutbolista fue internado de urgencia en el Hospital de Llavallol con un derrame pleural derecho, un cuadro que comprometió especialmente uno de sus pulmones.

En ese contexto, también trascendieron detalles sobre las horas previas a su internación y quién fue la persona que estuvo a su lado desde el comienzo. Fue una de sus hermanas quien lo encontró en su casa, luego de que Osvaldo llevara varios días sintiéndose muy mal. Al advertir la gravedad de la situación, logró que recibiera asistencia y, con la ayuda de un amigo, consiguieron trasladarlo al centro de salud de Llavallol.

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Según lo informado, Osvaldo ingresó al hospital durante la noche del jueves, alrededor de las 23:30, y quedó internado en terapia intensiva. Posteriormente, debió ser intervenido quirúrgicamente a raíz del cuadro pulmonar.

Desde entonces, su hermana es quien permanece más cerca de él durante la internación. De acuerdo con Ochoa, debido al delicado estado de salud del exfutbolista y al régimen de cuidados intensivos, es la única persona de su entorno que actualmente puede acompañarlo de cerca.

Qué le habría provacado a Daniel Osvaldo el derrame pleural

Según contó Pepe Ochoa, el derrame pleural que afecta a Daniel Osvaldo habría sido provocado por el deterioro pulmonar asociado al consumo de drogas. El panelista explicó que consultó a fuentes médicas para intentar determinar el origen del cuadro y, de acuerdo con lo que le señalaron, “esto se podría deber al deterioro producido por la droga”.

En esa misma línea, Ochoa agregó que los profesionales con los que habló le explicaron el posible mecanismo detrás del cuadro: Me dijeron que si consumís es algo que puede pasar porque la droga deteriora el pulmón y pueden ingresar bacterias. Se trata, de todos modos, de una explicación que el periodista recibió de fuentes médicas y no de un diagnóstico oficial difundido públicamente

     

 

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