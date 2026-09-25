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Brian Sarmiento y Danelik estarían separados: los explosivos motivos

Brian Sarmiento y Danelik habrían puesto punto final a su relación tras apostar por la convivencia al salir de Gran Hermano.

25 sept 2026, 23:05
Brian Sarmiento y Danelik estarían separados: los explosivos motivos

Brian Sarmiento y Danelik estarían separados: los explosivos motivos

Brian Sarmiento y Danelik estarían separados: los explosivos motivos

Brian Sarmiento y Danelik estarían separados: los explosivos motivos

Brian Sarmiento y Danelik, una de las parejas que más enamorada parecía haber salido de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), habrían puesto punto final a su relación. En las últimas horas, comenzaron a circular versiones sobre una posible separación y hasta se habló de presuntas infidelidades por parte de él.

El encargado de dar a conocer la información fue el periodista Matías González, quien siguió de cerca la edición, compartió la versión a través de su cuenta de X.

En su publicación, el periodista mostró una captura de pantalla con la que intentó aportar evidencia sobre la situación. Para ello, realizó una búsqueda entre los seguidores de las cuentas de ambos y encontró un dato que despertó las sospechas sobre una posible crisis: ella lo dejó de seguir.

"Brian Sarmiento y Danelik ya no están más juntos. Por lo que me contaron habría infidelidad de parte de él en un boliche el sábado pasado", informó el periodista.

De todos modos, aún no hubo confirmaciones de ninguna de las partes.

Cuándo se fueron a vivir juntos Brian Sarmiento y Danelik

A fines de junio, apenas tres meses después de comenzar su romance dentro de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento y Danelik decidieron dar un importante paso en su relación: se fueron a vivir juntos.

La pareja, que había salido del reality muy enamorada y con la intención de continuar su vínculo fuera de la casa, apostó fuerte por la convivencia y comenzó una nueva etapa bajo el mismo techo.

Por aquel entonces, fue Danelik quien compartió la noticia con sus seguidores y mostró las primeras imágenes del departamento que había alquilado junto al exfutbolista. "¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamoré, dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él", contó entusiasmada.

"Y aquí en el afuera amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", agregó la influencer.

Luego, desde Instagram, mostró el nuevo hogar que compartirían y presentó aquella etapa como el comienzo de una aventura juntos: "Comenzó la aventura Branelik".

"Al fin conseguimos un alquiler, este es nuestro primer paso", expresaron mientras recorrían los ambientes del departamento, todavía con las pertenencias y los muebles por acomodar.

En aquel momento, la convivencia era presentada por ambos como un paso natural dentro de una relación que había comenzado en el reality y que, una vez afuera, parecía consolidarse rápidamente. Brian Sarmiento, por su parte, también se mostró entusiasmado con aquella nueva etapa: "Por ahora estamos acá, la verdad es que yo estoy contento".

En pocas palabras

  • Separación: Brian Sarmiento y Danelik habrían finalizado su relación tras la convivencia post-Gran Hermano.
  • Motivos: Se rumorea una posible infidelidad por parte de él, según versiones periodísticas.
  • Evidencia: La expareja dejó de seguirse mutuamente en redes sociales, alimentando las sospechas.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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