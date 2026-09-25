Furor en Netflix: la serie más exitosa de comedia romántica estrena su nueva temporada

El traslado a una misma casa será uno de los ejes principales de la tercera temporada. Joanne, interpretada por Kristen Bell, y Noah, interpretado por Adam Brody, deberán enfrentarse a los desafíos que aparecen cuando una pareja decide compartir mucho más que momentos románticos.

La nueva etapa va a poner el foco en las situaciones cotidianas que pueden transformar una relación. La organización de la casa, las diferencias personales y las decisiones que deberán tomar en conjunto formarán parte de los nuevos episodios.

La serie continuará explorando así el vínculo entre dos personas que atravesaron distintas dificultades para estar juntas y que ahora tendrán que descubrir cómo construir una vida en común.

El avance publicado por Netflix presentó justamente esta nueva dinámica y anticipó que el romance continuará ocupando un lugar central en la trama.

Cuándo se estrena la temporada 3 de Nadie quiere esto en Netflix

Netflix estableció el 22 de octubre como la fecha de lanzamiento global de la tercera temporada.

De esta manera, los nuevos capítulos estarán disponibles en el servicio de streaming a partir de ese día para continuar la historia de los personajes principales.

La confirmación también llegó acompañada por el primer tráiler oficial de esta nueva entrega, que permitió conocer algunas de las situaciones que atravesarán Joanne y Noah.

La expectativa estará puesta especialmente en la evolución de la pareja. Después de haber conseguido sostener su relación pese a los obstáculos anteriores, ahora deberán enfrentar una experiencia diferente: vivir bajo el mismo techo.

La temporada buscará mostrar qué ocurre cuando las diferencias que podían quedar al margen durante una relación comienzan a aparecer en la convivencia diaria.

Kristen Bell y Adam Brody vuelven al frente del elenco

La nueva temporada volverá a contar con Kristen Bell y Adam Brody como protagonistas.

Bell interpretará nuevamente a Joanne, mientras que Brody regresará como Noah. La pareja continuará ocupando el centro de la historia mientras atraviesa esta nueva etapa de su relación.

El reparto también incluirá a Timothy Simons como Sasha, Jackie Tohn como Esther y Justine Lupe como Morgan.

A ellos se sumarán Andrew Rannells, Sarah Silverman, Shiloh Bearman, Sherry Cola, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Paul Ben-Victor y Tovah Feldshuh.

El regreso de estos intérpretes permitirá mantener buena parte del universo de personajes que la ficción desarrolló durante sus temporadas anteriores.

Tráiler oficial de la temporada 3 de Nadie quiere esto en Netflix