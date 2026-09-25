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Furor en Netflix: la serie más exitosa de comedia romántica estrena su nueva temporada

Vuelve a Netflix la exitosa serie de comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody. Cuándo se estrena la temporada 3.

Furor en Netflix: la serie más exitosa de comedia romántica estrena su nueva temporada. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie más exitosa de comedia romántica estrena su nueva temporada. (Foto: Archivo)

Netflix finalmente confirmó una de las novedades que los seguidores de la serie estaban esperando. Nadie quiere esto 3 llegará al catálogo global de la plataforma el próximo 22 de octubre, con nuevos episodios centrados en la relación entre Joanne y Noah.

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La tercera temporada retomará la historia después de los acontecimientos de la entrega anterior y mostrará a la pareja frente a una situación que cambiará por completo su dinámica. Esta vez, ambos van a tomar una decisión que supone un paso importante en su vínculo: van a mudarse juntos.

El primer avance oficial ya permitió conocer algunos detalles de lo que viene. La ficción volverá a combinar romance, situaciones cotidianas y conflictos personales mientras sus protagonistas intentan descubrir cómo funciona una relación cuando el amor deja de ser solamente una cuestión de encuentros y comienza a convertirse en una vida compartida.

Cómo será la temporada 3 de Nadie quiere esto

La segunda temporada terminó con Joanne y Noah reafirmando su vínculo. Ahora, la historia va a avanzar hacia una etapa diferente, marcada por la convivencia.

El traslado a una misma casa será uno de los ejes principales de la tercera temporada. Joanne, interpretada por Kristen Bell, y Noah, interpretado por Adam Brody, deberán enfrentarse a los desafíos que aparecen cuando una pareja decide compartir mucho más que momentos románticos.

La nueva etapa va a poner el foco en las situaciones cotidianas que pueden transformar una relación. La organización de la casa, las diferencias personales y las decisiones que deberán tomar en conjunto formarán parte de los nuevos episodios.

La serie continuará explorando así el vínculo entre dos personas que atravesaron distintas dificultades para estar juntas y que ahora tendrán que descubrir cómo construir una vida en común.

El avance publicado por Netflix presentó justamente esta nueva dinámica y anticipó que el romance continuará ocupando un lugar central en la trama.

Cuándo se estrena la temporada 3 de Nadie quiere esto en Netflix

Netflix estableció el 22 de octubre como la fecha de lanzamiento global de la tercera temporada.

De esta manera, los nuevos capítulos estarán disponibles en el servicio de streaming a partir de ese día para continuar la historia de los personajes principales.

La confirmación también llegó acompañada por el primer tráiler oficial de esta nueva entrega, que permitió conocer algunas de las situaciones que atravesarán Joanne y Noah.

La expectativa estará puesta especialmente en la evolución de la pareja. Después de haber conseguido sostener su relación pese a los obstáculos anteriores, ahora deberán enfrentar una experiencia diferente: vivir bajo el mismo techo.

La temporada buscará mostrar qué ocurre cuando las diferencias que podían quedar al margen durante una relación comienzan a aparecer en la convivencia diaria.

Kristen Bell y Adam Brody vuelven al frente del elenco

La nueva temporada volverá a contar con Kristen Bell y Adam Brody como protagonistas.

Bell interpretará nuevamente a Joanne, mientras que Brody regresará como Noah. La pareja continuará ocupando el centro de la historia mientras atraviesa esta nueva etapa de su relación.

El reparto también incluirá a Timothy Simons como Sasha, Jackie Tohn como Esther y Justine Lupe como Morgan.

A ellos se sumarán Andrew Rannells, Sarah Silverman, Shiloh Bearman, Sherry Cola, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Paul Ben-Victor y Tovah Feldshuh.

El regreso de estos intérpretes permitirá mantener buena parte del universo de personajes que la ficción desarrolló durante sus temporadas anteriores.

Tráiler oficial de la temporada 3 de Nadie quiere esto en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La tercera temporada de la comedia romántica Nadie quiere esto llegará el 22 de octubre, con Kristen Bell y Adam Brody.
  • Novedad central: La nueva temporada se centrará en Joanne y Noah mudándose juntos, explorando los desafíos de la convivencia.
  • Avance y elenco: El primer tráiler muestra la evolución de la pareja, con el regreso del elenco principal y nuevos actores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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