¿Quién no eliminó mensajes que no quería borrar y ahora los necesita por algún motivo en particular? Bueno, tranquilos que existe una solución. Tanto los celulares Android como los iOS, tienen la posibilidad de recuperar los mensajes.

Quienes alguna vez borraron mensajes que no debían eliminar, seguramente querrán saber acerca de esta función de WhatsApp para poder recuperar los mensajes que ya no están en el celular. Y para esto, no importa si tenés un equipo con sistema operativo Android o iOS, en ambos casos hay una solución que es posible y está al alcance de tus manos. "cómo recuperar mensajes borrados de whatsapp", fue una de las preguntas más buscadas por los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea en las últimas semanas, y es por eso que haremos un desglose de cómo hacerlo. En el caso de que con esta información no alcance, lo recomendable es mirar algunos tutoriales que aparecen en YouTube y que también son sencillos de seguir para recuperar las conversaciones eliminadas.

Si bien entre los trucos más populares de WhatsApp aparecen “cómo dejar de aparecer en línea”, “mirar las publicaciones en Estados sin que los demás lo sepan” o “escuchar mensajes de voz en modo oculto”; "cómo recuperar mensajes borrados de whatsapp" aún sigue siendo la figurita difícil de la aplicación de chats. Un dato a tener en cuenta

es que los mensajes borrados no pueden restablecerse dentro de la conversación original que hayamos tenido. Y el motivo es que el historial de WhatsApp no se almacena en los servidores, por eso existen distintas maneras de obtener la información eliminada de los celulares con los dos sistemas operativos nombrados anteriormente.

La copia de seguridad en los iPhone se puede crear a través de la nube de Apple, en iCloud, para luego poder restaurar los mensajes perdidos, y no importa si son mensajes, fotos o videos. Para esto, existe una serie de pasos que el usuario debe tener en cuenta: lo primero que hay que hacer es entrar a WhatsApp y dirigirse a "Configuración o Ajustes", y después a "chats". Una vez allí, ir a "copia de seguridad" y realizar el respaldo. Una aclaración válida: con la opción "copia automática", se puede elegir en qué horario realizar las copias de seguridad. Una vez copiada la información, para recuperar el historial de mensajes el usuario tendrá que verificar que se haya realizado la copia de seguridad en iCloud, borrar el WhatsApp del celular y descargar la aplicación nuevamente desde la App Store. Posteriormente, la aplicación instalada le pedirá verificar el número telefónico y seguir los pasos que allí se indican para recuperar el historial de conversaciones.

Distinta es la situación para los celulares con sistemas operativos de Android, los cuales para recuperar los mensajes borrados deben hacer otros pasos. En este caso, para recuperar mensajes borrados de WhatsApp tendrá que borrar la aplicación y luego instalarla nuevamente, desde Google Play. Lo cierto es que en estos dispositivos móviles los mensajes se autoguardan todos los días en la memoria del teléfono, siempre y cuando haya espacio en la memoria interna o en la tarjeta externa. Esto último debe ser configurado con anterioridad. Para tener en cuenta: la aplicación recupera solamente las copias de seguridad al instalar la aplicación nuevamente. Para esto, el usuario debe asegurarse de configurar manualmente el WhatsApp para que se le guarden los chats y no desaparezcan antes de borrar la aplicación. Luego, ir a "Ajustes", "Chats", "Copia de seguridad" y apretar en el botón "Guardar" para que se genere una copia de seguridad. En este caso, se podrá seleccionar la regularidad de guardado para que la aplicación respalde los datos una vez por semana o por mes. ¿Dónde se guardan estos mensajes? En Google Drive. Una vez realizadas estas operaciones, hay que abrir la plataforma y seguir los pasos obligatorios que allí se indican y aceptar "Términos y condiciones". Posteriormente, WhatsApp preguntará si desea restaurar la copia de seguridad para que puedan volver a aparecer todos los mensajes que fueron borrados. En el caso de querer exportar una copia del historial de los mensajes, ya sean individuales o grupales, habrá que abrir el chat (antes de borrarlos), ir a "Menú" y seleccionar el archivo que se desee adjuntar para poder enviar la conversación por correo electrónico.

Sin duda, WhatsApp se convirtió para muchas personas en el mundo en la posibilidad de estar conectados 24 horas, los siete días de la semana. Seguramente los mensajes que se guarden sean tan importantes como los borrados. Por esta razón, es importante seguir los pasos dados anteriormente. En este sentido, la empresa es muy clara: "El historial de tus mensajes de WhatsApp no se almacenan en nuestros servidores. No podemos recuperar por ti los mensajes que hayas borrado o perdido".