Silvina Escudero contó la firme decisión que tomó tras separarse de Federico: "Quiero estar..."

“La pasé peor con lo de mi perra que con mi separación y como que recién ahora estoy más tranquila, lo que pasa es que no paro de trabajar", se sinceró la artista.

Y admitió también lo que analiza a la hora de conocer a alguien: "¿Salir a dónde? ¿Con quién? ¿Para que me saquen una foto y en realidad recién lo estoy conociendo?", expresó.

Sobre el final, Silvina Escudero dejó en claro qué es lo más importante a la hora de comenzar un vínculo y cómo influye el hecho de ser conocida: "Para mí lo más importante es la confianza. Muchos te buscan por la anécdota y aparte hay mucha fantasía con la bailarina", concluyó.

El dolor de Silvina Escudero por la muerte de su perra Mulata

Silvina Escudero compartió una triste noticia en las redes sociales: la muerte de su perra Mulata, que la acompañó durante 16 años.

"Dieciséis años de amor puro. Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte. Miro para atrás y estás en cada historia. Mi compañera de vida en todos los sentidos. Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7. Desde desfiles, conducciones, salidas, viajes, temporadas, boliche, hasta publicidades juntas hicimos", comenzó su desgarrador mensaje.

"Me hiciste todo más fácil. Mi vida fue mejor porque estaba con vos. Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor", recordó con mucho amor la bailarina a su mascota.

Y remarcó: "Soy una bendecida de haberte disfrutado toda esta vida. Fuiste la pionera de esta manada y aceptaste a cada nuevo integrante con todo tu amor; hermanos que quedaron y rescatados que partieron".

"Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos, y está bien que así sea, ya nos vamos a volver a encontrar. Qué difícil va a ser no tener tus besos diarios, no verte, no abrazarte, no tenerte. Aún no caigo en esta nueva realidad. Fuiste de las mejores y mayores presencias de mi vida. Cada conversación con vos, si, porque hablábamos un montón, en nuestra idioma, de nuestra forma".

"Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar. Sos mi chiquita única. Mi reina, mi amor, mi Mulata. Te amo por toda la eternidad", cerró Silvina Escudero con mucho dolor.