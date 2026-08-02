Silvina Escudero contó la firme decisión que tomó tras separarse de Federico: "Quiero estar..."

Silvina Escudero sorprendió al contar la decisión que tomó a cuatro meses de separarse de Federico tras casi diez años en pareja y cuatro casada.
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La bailarina Silvina Escudero contó cómo atraviesa la reciente separación de Federico tras nueve años en parjea y sorprendió con una sincera declaración.
Silvina Escudero sorprendió al contar la decisión que tomó a cuatro meses de separarse de Federico tras casi diez años en pareja y cuatro casada.
La bailarina admitió que ya dio vuelta la página y está abierta a nuevas experiencias sentimentales. “Me separé hace cuatro meses y dije ‘yo quiero estar con todos’”, comentó Silvina Escudero en el programa Storytime que conduce Nazarena Vélez por el streaming de Bondi al hablar de su presente.
El final de su matrimonio de Federico despertó en ella las ganas de iniciar una nueva etapa de soltera pero reconoció que la muerte de su perra Mulata sumada a su agenda de trabajo hizo todo más complicado.
"¿Qué me pasó? Lo de internar a Mulata, mis perros, yo vivo lejos y terminó todo despidiendo a Mulata, fue todo muy tremendo lo que me pasó", aseguró.
“La pasé peor con lo de mi perra que con mi separación y como que recién ahora estoy más tranquila, lo que pasa es que no paro de trabajar", se sinceró la artista.
Y admitió también lo que analiza a la hora de conocer a alguien: "¿Salir a dónde? ¿Con quién? ¿Para que me saquen una foto y en realidad recién lo estoy conociendo?", expresó.
Sobre el final, Silvina Escudero dejó en claro qué es lo más importante a la hora de comenzar un vínculo y cómo influye el hecho de ser conocida: "Para mí lo más importante es la confianza. Muchos te buscan por la anécdota y aparte hay mucha fantasía con la bailarina", concluyó.
Silvina Escudero compartió una triste noticia en las redes sociales: la muerte de su perra Mulata, que la acompañó durante 16 años.
"Dieciséis años de amor puro. Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte. Miro para atrás y estás en cada historia. Mi compañera de vida en todos los sentidos. Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7. Desde desfiles, conducciones, salidas, viajes, temporadas, boliche, hasta publicidades juntas hicimos", comenzó su desgarrador mensaje.
"Me hiciste todo más fácil. Mi vida fue mejor porque estaba con vos. Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor", recordó con mucho amor la bailarina a su mascota.
Y remarcó: "Soy una bendecida de haberte disfrutado toda esta vida. Fuiste la pionera de esta manada y aceptaste a cada nuevo integrante con todo tu amor; hermanos que quedaron y rescatados que partieron".
"Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos, y está bien que así sea, ya nos vamos a volver a encontrar. Qué difícil va a ser no tener tus besos diarios, no verte, no abrazarte, no tenerte. Aún no caigo en esta nueva realidad. Fuiste de las mejores y mayores presencias de mi vida. Cada conversación con vos, si, porque hablábamos un montón, en nuestra idioma, de nuestra forma".
"Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar. Sos mi chiquita única. Mi reina, mi amor, mi Mulata. Te amo por toda la eternidad", cerró Silvina Escudero con mucho dolor.