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Justicia por Juana

Horror en Mar del Plata: salió por una supuesta entrevista laboral y fue encontrada muerta

Madre de dos niñas, fue contactada a través de Facebook y citada en un lugar que no existía. Días después, sus familiares hallaron su cuerpo en una zona costera.

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Horror en Mar del Plata: salió por una supuesta entrevista laboral y fue encontrada muerta

Horror en Mar del Plata: salió por una supuesta entrevista laboral y fue encontrada muerta

Juana Mailén Antonich, de 25 años, salió de su casa de Mar del Plata durante la tarde del viernes para asistir a una supuesta entrevista laboral. Nunca regresó. La joven, madre de dos niñas de 1 y 6 años, fue encontrada sin vida días después en una playa ubicada al sur de la ciudad.

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De acuerdo con el testimonio brindado por su madre al portal 0223, Juana se encontraba buscando trabajo cuando recibió un contacto a través de Facebook. La persona que se comunicó con ella le indicó que debía presentarse en un lugar denominado “Balneario Punta Mogotes Cero”, que posteriormente se comprobó que no existía.

Como parte del supuesto trámite laboral, también le solicitaron una fotografía para gestionar un carnet. Según el relato de sus familiares, un remis pasó a buscarla y, una vez en el lugar indicado, habría sido recibida por otras tres personas.

La familia denunció que no recibió respuestas

Cuando sus familiares advirtieron que Juana no regresaba y que no podían comunicarse con ella, intentaron denunciar su desaparición.

Sin embargo, su madre aseguró que en la Comisaría 16° no les tomaron la denuncia por paradero y que durante los primeros días no obtuvieron respuestas sobre el paradero de la joven.

Ante la falta de avances, una amiga de Juana logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la conversación que había mantenido con la persona que la había contactado para ofrecerle el supuesto empleo.

A partir de esa información, sus familiares y allegados comenzaron a reconstruir por sus propios medios los últimos movimientos de la joven.

“Ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin respaldo policial”, relató María, la madre de Juana.

El dramático hallazgo del cuerpo

La búsqueda llevó a los familiares hasta una zona de playas ubicada en el sur de Mar del Plata. Allí, uno de los hermanos de la joven encontró el cuerpo sin vida de Juana, que estaba debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.

El hallazgo provocó una profunda conmoción entre sus allegados y generó fuertes cuestionamientos por la manera en que se desarrolló la búsqueda durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

La familia sostiene que una intervención temprana podría haber permitido encontrar antes a Juana y reclama que se investigue por qué, según su versión, tuvieron que avanzar por sus propios medios para intentar localizarla.

La Justicia investiga el crimen

La causa quedó en manos del fiscal de turno, quien ordenó realizar las pericias correspondientes sobre el cuerpo y el lugar donde fue encontrado.

Ahora se aguardan los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para determinar las circunstancias y la causa de la muerte. También se analizarán las comunicaciones digitales que mantuvo Juana antes de desaparecer y cualquier otra evidencia que permita reconstruir sus últimos movimientos.

Mientras avanza la investigación, la familia exige que se identifique y detenga a los responsables del crimen y que se esclarezca qué ocurrió con la joven desde el momento en que salió de su casa.

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