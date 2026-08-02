Horror en Mar del Plata: salió por una supuesta entrevista laboral y fue encontrada muerta

Sin embargo, su madre aseguró que en la Comisaría 16° no les tomaron la denuncia por paradero y que durante los primeros días no obtuvieron respuestas sobre el paradero de la joven.

Ante la falta de avances, una amiga de Juana logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la conversación que había mantenido con la persona que la había contactado para ofrecerle el supuesto empleo.

A partir de esa información, sus familiares y allegados comenzaron a reconstruir por sus propios medios los últimos movimientos de la joven.

“Ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin respaldo policial”, relató María, la madre de Juana.

El dramático hallazgo del cuerpo

La búsqueda llevó a los familiares hasta una zona de playas ubicada en el sur de Mar del Plata. Allí, uno de los hermanos de la joven encontró el cuerpo sin vida de Juana, que estaba debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.

El hallazgo provocó una profunda conmoción entre sus allegados y generó fuertes cuestionamientos por la manera en que se desarrolló la búsqueda durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

La familia sostiene que una intervención temprana podría haber permitido encontrar antes a Juana y reclama que se investigue por qué, según su versión, tuvieron que avanzar por sus propios medios para intentar localizarla.

La Justicia investiga el crimen

La causa quedó en manos del fiscal de turno, quien ordenó realizar las pericias correspondientes sobre el cuerpo y el lugar donde fue encontrado.

Ahora se aguardan los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para determinar las circunstancias y la causa de la muerte. También se analizarán las comunicaciones digitales que mantuvo Juana antes de desaparecer y cualquier otra evidencia que permita reconstruir sus últimos movimientos.

Mientras avanza la investigación, la familia exige que se identifique y detenga a los responsables del crimen y que se esclarezca qué ocurrió con la joven desde el momento en que salió de su casa.