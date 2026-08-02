Las fotos de La Joaqui, Ángela Torres y Nicki Nicole divertidas en el show de Rosalía

“Siempre diamante, nunca perla”, escribió por su parte La Joaqui, que viene de separarse de Luck Ra, al mostrar en sus historias de Instagram a Ángela Torres en el confesionario y haciendo un guiño directo a la canción de Rosalía que generó enorme revuelo en la Argentina tras aquel polémico reposteo.

El pedido de disculpas de Rosalía a sus fans tras su polémico reposteo

"Dios mío, qué desastre de día fue ese. Solo tenía curiosidad, sin indagar demasiado, y lo reposteé rápidamente… y fue un error enorme. Nunca fue mi intención, de verdad", comenzó diciendo Rosalía ante la ovación del público en su primer show en el Arena.

Y de inmediato recordó cuando se presentó por primera vez en Argentina durante el Lollapalooza 2019: "Fue aquí donde tuve una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi propio país. Recuerdo haber escuchado a toda esa multitud cantando mis canciones. Nunca olvidaré esa sensación de pensar: 'Lo logré'. Fue la primera vez que sentí eso fuera de mi tierra natal", expresó.

En ese sentido, la artista dejó en claro que jamás podría sentir algo negativo hacia la Argentina: "¿Cómo podría yo tener algún sentimiento negativo hacia un lugar como este? La verdad es que este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy. No tengo más que gratitud por Argentina y por este público".

"Siempre lo he dicho: son el mejor público de la Tierra. Siempre cantan todas las canciones, siempre se entregan por completo y ponen todo su corazón en cada momento", destacó el vínculo que mantiene con sus fanáticos argentinos y aseguró que siempre los considera especiales.

"Quiero que sepan que mi amor por Argentina sigue siendo el mismo, intacto, como el primer día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con un deseo inmenso de darlo todo por ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí esta noche y por compartir este momento conmigo", cerró.