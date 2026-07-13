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Por qué la embajada de Francia declaró persona "non grata" a la vicegobernadora de Mendoza

"Es un delito". Así justificó el embajador francés en Buenos Aires la decisión de declarar como persona "non grata" a Hebe Casado. Sus dichos sobre Francia y Kilian Mbappé provocaron la dura reacción del diplomático galo.

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La embajada de Francia y una decisión basada en la condena al racismo. (Foto: A24.com)

La embajada de Francia y una decisión basada en la condena al racismo. (Foto: A24.com)

Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por un polémico mensaje sobre su selección. Un comentario publicado en las redes sociales durante el Mundial 2026 desató un conflicto diplomático entre Francia y la provincia de Mendoza. La Embajada francesa en la Argentina declaró "persona no grata" a la vicegobernadora Hebe Casado, luego de que calificara al seleccionado galo como un "equipo africano flojo de modales" tras la victoria por 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final.

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El mensaje, difundido en su cuenta de X, también incluía una crítica al capitán francés, Kylian Mbappé. La publicación se viralizó rápidamente y generó cuestionamientos por su contenido, considerado discriminatorio por distintos sectores políticos y por la representación diplomática francesa.

El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, confirmó que la decisión fue adoptada por la sede diplomática y sostuvo que "el racismo no es una opinión, es un delito".

Además, afirmó que "no hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina" y remarcó que los futbolistas franceses "son nacidos en Francia" y que la nacionalidad no depende del color de piel ni del origen de sus familias.

La medida tiene un alcance protocolar: Casado no podrá participar de actividades organizadas por la Embajada de Francia ni de reuniones oficiales en las que intervengan representantes diplomáticos franceses. Sin embargo, la decisión no implica una prohibición para ingresar al territorio francés ni afecta su situación migratoria.

La vicegobernadora rechazó las acusaciones de racismo y aseguró que su publicación formó parte del "folklore futbolero". También sostuvo que nunca buscó discriminar a los jugadores franceses y cuestionó la interpretación que se hizo de sus palabras. Pese a esa explicación, la decisión de la Embajada abrió un nuevo foco de tensión diplomática y reavivó el debate sobre los límites de las expresiones públicas de los funcionarios y los discursos discriminatorios.

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