Por qué la embajada de Francia declaró persona "non grata" a la vicegobernadora de Mendoza

Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por un polémico mensaje sobre su selección. Un comentario publicado en las redes sociales durante el Mundial 2026 desató un conflicto diplomático entre Francia y la provincia de Mendoza. La Embajada francesa en la Argentina declaró "persona no grata" a la vicegobernadora Hebe Casado, luego de que calificara al seleccionado galo como un "equipo africano flojo de modales" tras la victoria por 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final.