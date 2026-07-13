Por qué la embajada de Francia declaró persona "non grata" a la vicegobernadora de Mendoza

La medida tiene un alcance protocolar: Casado no podrá participar de actividades organizadas por la Embajada de Francia ni de reuniones oficiales en las que intervengan representantes diplomáticos franceses. Sin embargo, la decisión no implica una prohibición para ingresar al territorio francés ni afecta su situación migratoria.

La vicegobernadora rechazó las acusaciones de racismo y aseguró que su publicación formó parte del "folklore futbolero". También sostuvo que nunca buscó discriminar a los jugadores franceses y cuestionó la interpretación que se hizo de sus palabras. Pese a esa explicación, la decisión de la Embajada abrió un nuevo foco de tensión diplomática y reavivó el debate sobre los límites de las expresiones públicas de los funcionarios y los discursos discriminatorios.

Noticia en desarrollo...