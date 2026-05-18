Tenía 15 años, lo atropellaron y murió: el terrible video que complica a un vecino

Con el correr de las horas se conoció otro dato clave: la moto en la que circulaban los adolescentes tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N°9 de Chascomús.

En un primer momento circuló la versión de que la conductora del auto perseguía a los jóvenes, pero esa hipótesis fue descartada por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, quien calificó el expediente como “homicidio culposo”.

El video que cambió la investigación

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado luego de que el padrino y tío de Kevin entregara a la Justicia dos videos grabados por vecinos de la zona. En ellas se observa cómo un hombre golpea brutalmente al adolescente en la cabeza y lo toma del cuello mientras estaba tirado en el piso, sobre una camilla, gravemente herido.

Todo ocurrió frente a personal policial, médicos del SAME y agentes municipales que intentaban asistir a las víctimas tras el accidente.

Qué se sabe del vecino que atacó al adolescente

En las primeras horas posteriores al hecho trascendió que el hombre habría atacado al adolescente por un supuesto robo y que incluso la moto pertenecería al agresor. Sin embargo, esa versión no pudo ser acreditada por la investigación.

Fuentes judiciales señalaron que el hombre, identificado como Leonardo Marcelino, es un vecino de la zona y que no existe hasta el momento ninguna relación comprobada entre él y la moto robada.

Según reconstruyeron los investigadores, el vecino inicialmente se acercó para asistir a Kevin, pero luego habría reaccionado violentamente.

“En el video se ve que el chico comenzó a gritar ‘gato, gato, gato’, con la cadera destrozada, y el hombre no supo cómo reaccionar y comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza”, indicó una fuente ligada a la causa.

Además, trascendió que el agresor tiene antecedentes y una restricción perimetral vinculada a una causa familiar.

La autopsia y la principal duda de la causa

La familia de Kevin sostiene que el adolescente murió como consecuencia de la golpiza recibida después del choque. Sin embargo, los primeros resultados de la autopsia abrieron otra línea de investigación.

El examen forense realizado en la Morgue Judicial de la Nación determinó que la causa de muerte fue “politraumatismos” y “hemorragia interna”.

Según indicaron fuentes judiciales, las lesiones fatales serían compatibles con el fuerte impacto sufrido durante el accidente de tránsito. Aun así, la Justicia intenta determinar si los golpes posteriores agravaron el cuadro del adolescente y si tuvieron alguna incidencia directa en el desenlace fatal.

Por el momento, la única imputada formalmente es la conductora del Ford Ka, quien permaneció en el lugar tras el choque y colaboró con las autoridades.

En paralelo, la fiscal Bertoletti Tramuja ordenó nuevas pericias y la intervención de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Chascomús para reconstruir toda la secuencia.