En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Mundial
FÚTBOL

Atención, Scaloni: Austria presentó sus 26 convocados para el Mundial y ya mira a la Selección Argentina

La selección europea oficializó la nómina definitiva de futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo. Con estrellas del Real Madrid y el Borussia Dortmund, el equipo conducido por Ralf Rangnick se prepara para su regreso a la cita máxima y calienta los motores para el cruce ante la Selección Argentina por el Grupo H.

Banner Seguinos en google DESK
Atención, Scaloni: Austria presentó sus 26 convocados para el Mundial y ya mira a la Selección Argentina

La expectativa por el comienzo de la Copa del Mundo 2026 empieza a transformarse en certezas tácticas. En las últimas horas, Austria presentó de manera oficial su lista de 26 convocados para el Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. La noticia genera un impacto directo en nuestro país, ya que los europeos serán rivales de la Selección Argentina en la primera instancia del torneo y ya se conocen los nombres que buscarán dar la sorpresa.

Leé también Preocupación en la Selección argentina: una importante figura se desgarró a un mes del comienzo del Mundial
Preocupación en la Selección argentina: una importante figuara se desgarró a un mes del comienzo del Mundial

El conjunto austríaco regresa a los primeros planos internacionales con un plantel que combina experiencia en las ligas más competitivas del Viejo Continente y una marcada ambición. La Selección jugará su noveno mundial luego de 28 años de ausencia, habiendo sido su última participación en la edición de Francia 1998. Históricamente, sus mejores actuaciones se remontan a los mundiales de 1934 y 1954, citas en las que logró alcanzar el tercer puesto.

Cuándo y a qué hora juegan Argentina y Austria en el Mundial 2026

El cruce entre ambos seleccionados ya tiene coordenadas confirmadas en el calendario del torneo. La Selección Argentina enfrentará a Austria el 22 de junio a las 14 horas (horario de Argentina), en lo que significará la segunda fecha de la fase de grupos. El escenario del partido será el imponente AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, donde se espera un marco multitudinario.

Cuáles son las principales figuras de la lista de convocados de Austria

El entrenador no se guardó nada y llamó a toda la jerarquía disponible para blindar el plantel. La convocatoria cuenta con sus máximas estrellas internacionales: el defensor del Real Madrid, David Alaba, liderará la línea del fondo, mientras que el mediocampista Marcel Sabitzer y el experimentado delantero Marko Arnautovic serán los encargados de comandar el juego ofensivo.

La lista completa de 26 futbolistas está integrada por:

  • Arqueros: Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz.

  • Defensores: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda.

  • Mediocampistas: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf.

  • Delanteros: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.

Quién es el director técnico de Austria y cómo juega su equipo

El cerebro detrás de este seleccionado es Ralf Rangnick, el entrenador de origen alemán de 67 años. A pesar de su extensa trayectoria en el fútbol europeo, la próxima Copa del Mundo marcará su debut absoluto en un Mundial como director técnico. A lo largo de su carrera en clubes, Rangnick cuenta con un importante recorrido en instituciones como el Stuttgart, Schalke 04, Hannover 96, Hoffenheim, RB Leipzig y un breve paso por el banco del Manchester United.

El estratega asumió el cargo en mayo de 2022 y su primera gran prueba llegó en la UEFA Euro 2024. En dicho certamen, Austria sorprendió a todos al terminar primero de su grupo tras cosechar resonantes triunfos frente a Polonia y Países Bajos, aunque luego quedó eliminada en los octavos de final al caer por 2-1 ante Turquía. Con un estilo de juego intenso y disciplinado, el equipo de Rangnick promete ser un hueso duro de roer para la Scaloneta en la lucha por el liderazgo de la zona.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Mundial Austria
Notas relacionadas
Durísima interna entre las mujeres de la Selección Argentina: celos, chats filtrados y un acuerdo íntimo
Hoja de ruta confirmada: el plan de Scaloni y la Selección Argentina antes del Mundial 2026
Presencia récord en la prelista de la Selección: quiénes son los jugadores de River y Boca elegidos por Scaloni

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar