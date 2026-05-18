Atención, Scaloni: Austria presentó sus 26 convocados para el Mundial y ya mira a la Selección Argentina

La lista completa de 26 futbolistas está integrada por:

Arqueros: Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz.

Defensores: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda.

Mediocampistas: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf.

Delanteros: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.

Quién es el director técnico de Austria y cómo juega su equipo

El cerebro detrás de este seleccionado es Ralf Rangnick, el entrenador de origen alemán de 67 años. A pesar de su extensa trayectoria en el fútbol europeo, la próxima Copa del Mundo marcará su debut absoluto en un Mundial como director técnico. A lo largo de su carrera en clubes, Rangnick cuenta con un importante recorrido en instituciones como el Stuttgart, Schalke 04, Hannover 96, Hoffenheim, RB Leipzig y un breve paso por el banco del Manchester United.

El estratega asumió el cargo en mayo de 2022 y su primera gran prueba llegó en la UEFA Euro 2024. En dicho certamen, Austria sorprendió a todos al terminar primero de su grupo tras cosechar resonantes triunfos frente a Polonia y Países Bajos, aunque luego quedó eliminada en los octavos de final al caer por 2-1 ante Turquía. Con un estilo de juego intenso y disciplinado, el equipo de Rangnick promete ser un hueso duro de roer para la Scaloneta en la lucha por el liderazgo de la zona.