Schwartzman enojadísimo: "Nos mintieron un poco en la cara con el protocolo del coronavirus"

Diego Schwartzman.

Tras la victoria de Diego Schwartzman ante el noruego Casper Ruud en el Masters 1000 de Cincinnati por 7-6 (2) y 6-3, el argentino mostró su enojo por el manejo de la situación de Guido Pella, luego de conocerse el negativo por COVID-19 de Juan Manuel Galván, el preparador físico. "Fue mal manejado".

Pella, quien aún no sabe como seguirá su situación de cara al US Open próximo, realizó un descargo a través de historias de Instagram en su cuenta personal y su compatriota, quien hoy enfrenta a Reilly Opelka en busca de los octavos de final, salió a defenderlo: "Nos mintieron un poco en la cara".

El Peque acusó directamente a USTA y al Departamente de Salud de Nueva York, ya que aseguró que a pesar de que "no es una situación fácil, me molesta la comunicación. Nos dijeron que si el segundo hisopado daba negativo no iba a haber ningún tipo de represalias", expresó.

Respecto a los testeos que la organización le realizó a Pella y a su equipo enunció: "El problema es que los tres son negativos por cuarta vez seguida y a Titán no lo volvieron a testear", y añadió que es por miedo a que su resultado de negativo.