En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tecnología
TENDENCIA QUE CRECE

24 horas sin celular: los sorprendentes efectos que puede tener en el cuerpo

Cada vez más especialistas recomiendan hacer pausas digitales y alejarse del celular, incluso por un día, por los efectos que puede tener en la mente y el cuerpo.

24 horas sin celular: los sorprendentes efectos que puede tener en el cuerpo

24 horas sin celular: los sorprendentes efectos que puede tener en el cuerpo

En un mundo donde el celular se volvió casi una extensión del cuerpo, cada vez más especialistas advierten sobre los beneficios de tomarse pausas digitales. Pasar 24 horas sin usar el teléfono puede parecer un desafío para muchas personas, pero distintos estudios señalan que incluso una breve desconexión puede tener efectos positivos tanto en la mente como en el cuerpo.

Leé también Implantes en el cerebro: la tecnología que permite manejar computadoras con la mente
Implantes en el cerebro: la tecnología que permite manejar computadoras con la mente

El uso constante del celular expone al cerebro a un flujo permanente de estímulos: notificaciones, mensajes, redes sociales y noticias que demandan atención todo el tiempo. Esta dinámica puede generar una sensación de alerta continua que, con el paso de las horas, contribuye al estrés y a la fatiga mental.

Por eso, algunos expertos en salud mental recomiendan realizar pequeñas “desintoxicaciones digitales”. Incluso una pausa de un día completo puede ayudar a que el cerebro reduzca ese estado de hiperestimulación y recupere un ritmo más natural.

Uno de los primeros cambios que muchas personas experimentan al alejarse del celular es una mayor capacidad de concentración. Al desaparecer las notificaciones constantes, el cerebro puede enfocarse durante más tiempo en una misma tarea sin interrupciones.

Otro beneficio frecuente es la mejora del descanso. El uso del celular, especialmente antes de dormir, puede alterar los ritmos naturales del sueño debido a la exposición a la luz de las pantallas y al estímulo mental que generan las redes sociales. Al reducir ese contacto, muchas personas logran conciliar el sueño con mayor facilidad.

La desconexión digital también puede tener un impacto en el estado de ánimo. Algunas investigaciones sugieren que disminuir el tiempo en redes sociales ayuda a reducir la comparación constante con otras personas, una dinámica que en muchos casos genera ansiedad o frustración.

Además, pasar un día sin celular suele abrir espacio para otras actividades que muchas veces quedan relegadas: leer, caminar, conversar cara a cara o simplemente descansar sin distracciones.

Aunque para muchos resulte difícil imaginar una jornada completa sin teléfono, los especialistas coinciden en que pequeños cambios en el uso de la tecnología pueden marcar una diferencia importante en el bienestar general. Incluso pausas breves, como apagar el celular durante algunas horas del día, pueden ser un primer paso para recuperar el equilibrio entre la vida digital y la vida cotidiana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tecnología
Notas relacionadas
Qué significa que una persona deje la ropa tirada en su casa, según la psicología
La foto más tierna de Paulo Dybala: así se mostró con su hija Gia
Cheesecake sin horno: cómo preparar la receta de Paulina Cocina en cinco pasos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar