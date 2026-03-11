24 horas sin celular: los sorprendentes efectos que puede tener en el cuerpo

Otro beneficio frecuente es la mejora del descanso. El uso del celular, especialmente antes de dormir, puede alterar los ritmos naturales del sueño debido a la exposición a la luz de las pantallas y al estímulo mental que generan las redes sociales. Al reducir ese contacto, muchas personas logran conciliar el sueño con mayor facilidad.

La desconexión digital también puede tener un impacto en el estado de ánimo. Algunas investigaciones sugieren que disminuir el tiempo en redes sociales ayuda a reducir la comparación constante con otras personas, una dinámica que en muchos casos genera ansiedad o frustración.

Además, pasar un día sin celular suele abrir espacio para otras actividades que muchas veces quedan relegadas: leer, caminar, conversar cara a cara o simplemente descansar sin distracciones.

Aunque para muchos resulte difícil imaginar una jornada completa sin teléfono, los especialistas coinciden en que pequeños cambios en el uso de la tecnología pueden marcar una diferencia importante en el bienestar general. Incluso pausas breves, como apagar el celular durante algunas horas del día, pueden ser un primer paso para recuperar el equilibrio entre la vida digital y la vida cotidiana.