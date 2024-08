A la "Reini" no le gustó una de las galletas virales de Damián Betular y mirá lo que hizo

Se ve muy entusiasmada comiendo y probando cada una de ellas incluso dijo que era la de pistacho, la de frutilla, etc.

Pero en plena recorrida por las galletitas Sofía se olvidó de una, y este olvido no fue espontáneo, fue intencional.

Cuando probó la segunda cookie Sofía decidió no hacer comentarios al respecto, la saletó, no le importó, el verdadero problema: no le gustó.

La degustación de las cookies vale 21 mil pesos.