Netflix sorprende a los fans de Stranger Things con el estreno de una nueva serie spin-off

Creada por los hermanos Duffer, Stranger Things se estrenó en 2016 y se convirtió en un fenómeno mundial, con más de 1.200 millones de visualizaciones acumuladas entre sus primeras cuatro temporadas. La quinta y última temporada logró la semana de estreno más exitosa de Netflix para una serie de habla inglesa, sumándose a la cuarta temporada en la lista de los títulos más populares de Netflix. Además, impulsó el regreso de las temporadas 1 a 4 al Top 10 global durante ocho semanas y alcanzó un récord de visualizaciones el día de Año Nuevo. Con la nostalgia de los años 80 como uno de sus pilares, este fenómeno cultural logró que canciones como “Running Up That Hill”, de Kate Bush, y “Purple Rain”, de Prince, regresaran a las listas de éxitos. La serie también ha recibido más de 70 premios a nivel mundial, incluidos varios Emmy® y un premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor elenco de una serie dramática. Más allá de la pantalla, la franquicia incluye la serie animada Stranger Things: Tales From '85, la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow, ganadora de premios Olivier y Tony, una colección de libros, su participación en Halloween Horror Nights de Universal Studios, Stranger Things: The Diner y experiencias inmersivas en Netflix House. Cada 6 de noviembre, los fans celebran el Día de Stranger Things y pueden seguir la cuenta @StrangerThings.Things para conocer las últimas novedades sobre productos y experiencias de la franquicia.