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Netflix sorprende a los fans de Stranger Things con el estreno de una nueva serie spin-off

La serie precuela de los hermanos Duffer y Kate Trefry en Netflix, ambientada en la década de 1950, será dirigida por Joe Wright.

Netflix sorprende a los fans de Stranger Things con el estreno de una nueva serie spin-off. (Foto: Archivo)

Netflix sorprende a los fans de Stranger Things con el estreno de una nueva serie spin-off. (Foto: Archivo)

Netflix anuncia Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, una serie derivada de acción real de Stranger Things, creada por los hermanos Duffer y Kate Trefry. La serie, que también cuenta con la producción de 21 Laps Entertainment, tiene previsto su estreno en 2028. El anuncio se realiza en el marco de la celebración anual del Día de Stranger Things, dedicada a los fans de la serie.

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La serie es una precuela situada en los años 50, antes que Stranger Things y la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Joe Wright, director ganador de premios BAFTA y Globo de Oro, estará a cargo de la dirección de los tres primeros episodios de la nueva serie, cuyo rodaje se llevará a cabo en Nuevo México.

  • Título: Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things
  • Cocreadora, showrunner, productora ejecutiva y guionista: Kate Trefry, guionista de larga trayectoria en Stranger Things y dramaturga detrás de la galardonada obra de teatro Stranger Things: The First Shadow.
  • Cocreadores y productores ejecutivos: Los hermanos Duffer a través de Upside Down Pictures.
  • Productor ejecutivo y director: Joe Wright (Orgullo y prejuicio, Expiación, deseo y pecado, Las horas más oscuras).

  • Productores ejecutivos: Shawn Levy, por parte de 21 Laps, Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis.

NETFLIX ANUNCIA LA SERIE SPINOFF DE STRANGER THINGS

  • Jinny Howe, directora de Series de Ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá: “Stranger Things siempre les ha pertenecido a los fans, y su pasión la convirtió en un fenómeno mundial. Hoy, en el Día de Stranger Things, es un honor volver a colaborar con Matt y Ross Duffer y Kate Trefry para ofrecerles a los fans una nueva dimensión de este universo en la que puedan adentrarse. Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things nos transporta a la década de 1950, con nuevos héroes y toda la emoción, el misterio y la espectacularidad de la serie original. Estamos orgullosos de seguir expandiendo este universo junto a los hermanos Duffer, Kate, Shawn Levy y Joe Wright, y estamos ansiosos por que los fans descubran lo que viene”.
  • Matt y Ross Duffer: “Llevamos muchos años soñando con Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, y verla hacerse realidad es tan surrealista como emocionante. Estamos muy agradecidos con nuestro increíble equipo de colaboradores: nuestra showrunner, Kate Trefry, quien nos acompaña desde la segunda temporada y escribió Stranger Things: The First Shadow; y nuestro director, Joe Wright, un artista brillante cuyo trabajo admiramos desde hace mucho tiempo. Estamos ansiosos por que vean lo que están preparando. Es Stranger Things, pero al mismo tiempo es algo emocionante y completamente nuevo, con una nueva ambientación, nuevos héroes y villanos, y nuevos… En realidad, no tenemos permitido decir nada más. ¡Ahora, a buscar al elenco! Mientras tanto… ¡no pierdan de vista el cielo, nerds!”.
  • Kate Trefry: “Los hermanos Duffer me dieron mi primer trabajo remunerado en Hollywood y, desde entonces, todo ha sido una experiencia tan maravillosa como surrealista. Ahora, es un enorme honor y un privilegio para mí dar vida a este nuevo capítulo de Stranger Things junto a ellos y a nuestro increíble director, Joe Wright. Con el apoyo de Netflix y 21 Laps, hemos disfrutado como nunca al volver a sumergirnos en todo el terror, el asombro y el misterio de la serie original, mientras contamos una historia completamente nueva que esperamos vuelva a dejarlos con la boca abierta y les rompa el corazón. Todavía quedan muchísimos misterios por explorar. Bienvenidos a Otros Mundos ”.
  • Shawn Levy: “Todos en 21 Laps estamos emocionados y nos sentimos privilegiados de poder seguir expandiendo el legado narrativo de Stranger Things. Con Otros Mundos, los hermanos Duffer y Kate Trefry crean un nuevo elenco de personajes y una aventura que conserva la esencia de nuestra serie original, mientras explora una nueva época, una nueva ambientación y personajes, temáticas y una mitología completamente nuevos. Las semillas de esta historia pueden haberse plantado en Hawkins, pero ahora nos llevan a otros mundos llenos de espectacularidad, acción y emoción”.

Creada por los hermanos Duffer, Stranger Things se estrenó en 2016 y se convirtió en un fenómeno mundial, con más de 1.200 millones de visualizaciones acumuladas entre sus primeras cuatro temporadas. La quinta y última temporada logró la semana de estreno más exitosa de Netflix para una serie de habla inglesa, sumándose a la cuarta temporada en la lista de los títulos más populares de Netflix. Además, impulsó el regreso de las temporadas 1 a 4 al Top 10 global durante ocho semanas y alcanzó un récord de visualizaciones el día de Año Nuevo. Con la nostalgia de los años 80 como uno de sus pilares, este fenómeno cultural logró que canciones como “Running Up That Hill”, de Kate Bush, y “Purple Rain”, de Prince, regresaran a las listas de éxitos. La serie también ha recibido más de 70 premios a nivel mundial, incluidos varios Emmy® y un premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor elenco de una serie dramática. Más allá de la pantalla, la franquicia incluye la serie animada Stranger Things: Tales From '85, la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow, ganadora de premios Olivier y Tony, una colección de libros, su participación en Halloween Horror Nights de Universal Studios, Stranger Things: The Diner y experiencias inmersivas en Netflix House. Cada 6 de noviembre, los fans celebran el Día de Stranger Things y pueden seguir la cuenta @StrangerThings.Things para conocer las últimas novedades sobre productos y experiencias de la franquicia.

En pocas palabras

  • Netflix anuncia Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, serie derivada de acción real prevista para 2028.
  • La precuela ambientada en los años 50 contará con Joe Wright como director y Kate Trefry como showrunner.
  • Los hermanos Duffer expresaron emoción por expandir el universo de Stranger Things con nuevos héroes y ambientación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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