La millonaria oferta que recibió para ver al Papa León XIV desde su balcón: por qué rechazó la propuesta

Pese a la tentadora cifra, Pilar fue contundente respecto de su decisión y aseguró que no tiene intenciones de alquilar su balcón. Además, aprovechó la oportunidad para advertir sobre las posibles estafas que podrían aparecer a partir de este tipo de ofrecimientos, en un contexto donde las ubicaciones con buenas vistas comenzaron a cotizarse especialmente.

Durante la entrevista, el programa mostró imágenes en vivo desde el departamento y dejó en evidencia la privilegiada panorámica del lugar. En la zona ya se trabaja en el armado de stands, pantallas y equipos de sonido para recibir a quienes se acerquen a presenciar el paso del Papa.

El recorrido de León XIV comenzará en Olleros y continuará por la Avenida del Libertador hasta llegar al Monumento de los Españoles.

Por último, Pilar también hizo referencia a las complicaciones que generaron los controles policiales en el barrio. “Me pararon y no me dejaron pasar”, contó, al describir algunas de las restricciones de circulación implementadas por el operativo especial ante la visita papal.

Cuáles son las imágenes de Mercedes Ninci desde el avión del papa León XIV que causaron impacto

Mercedes Ninci está viviendo una experiencia muy particular al formar parte de la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV durante su visita a Latinoamérica. Desde Roma, la histórica cronista de Radio Mitre se embarcó en el avión que trasladará al Sumo Pontífice por la región y sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo es la aeronave por dentro.

Con mucha expectativa y entusiasmo, la periodista aprovechó los primeros minutos a bordo para registrar distintos espacios del avión y compartir las imágenes en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 250 mil seguidores. En sus publicaciones dejó ver tanto los preparativos de los cronistas como algunos detalles del particular viaje que tiene como protagonista al líder de la Iglesia católica.

“¿Cómo es el avión donde viaja el Papa León XIV por dentro? Acá listos para partir a Uruguay”, escribió Ninci junto al primer video que difundió durante la madrugada de este viernes, en horario local. Allí se podía observar a los integrantes de la prensa acomodándose en sus asientos antes de iniciar el recorrido.

Entusiasmada por la oportunidad, la periodista también hizo un breve recorrido por el interior de la aeronave. “Ya estamos acá adentro del avión. Les quiero mostrar... ¡miren qué lindo es este avión!”, expresó mientras enfocaba distintos sectores.

Además, explicó cómo estaban distribuidos los pasajeros y reveló dónde viajará el Pontífice. “Estamos todos ubicándonos. El Papa va a estar allá adelante, en la parte privada. Estamos como chico con juguete nuevo”, comentó entre risas.

Pero Mercedes Ninci no se quedó con ese primer registro. Minutos más tarde volvió a Instagram con nuevas imágenes para mostrar otros detalles del avión que llevará al Papa durante su recorrido por América Latina.

“Más imágenes del avión, ahí te muestro más”, anunció antes de compartir otro video, que presentó con una descripción particular: “Todos los detalles del avión que trasladará al papa León XIV a América Latina. ¡Mirá las cámaras!”.

En esa segunda publicación, la cronista puso el foco en los equipos técnicos preparados para cubrir la visita y destacó: “Todas las cámaras dispuestas para cuando venga el Papa”. Sorprendida por el despliegue, volvió a exclamar: “¡Qué loco este avión!”.

Finalmente, completó el recorrido mostrando al camarógrafo de su colega Nelson Castro, quien también integra la comitiva periodística que acompaña al Sumo Pontífice en su viaje por Sudamérica.