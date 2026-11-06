"Se pudrió todo": el fuerte cruce que terminó a los gritos entre María Fernanda Callejón y Naza Di Serio en el camarín

Marcela Baños aportó este viernes más datos desde el piso de Intrusos (América Tv) de cómo nació el cruce verbal entre ambas integrantes del programa que conduce Moria Casán.

Qué pasó entre Nazarena Di Serio y María Fernanda Callejón

"Explotó todo, la verdad se pudrió todo entre las dos. Parece ser que Fernanda llegó un rato antes de lo habitual al canal y empezó a maquillarse con quien se maquilla Nazarena", comenzó la panelista en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En esa línea, comentó cuáles fueron las palabras de Callejón que hicieron enojar a Di Serio: "Ella (Nazarena) no tuvo problemas de cederle el lugar y estaba todo bien, hasta que en un momento parece que María Fernanda hace una pregunta y ella le dice: 'eso está en el WhatsApp del grupo, ahí tenes que fijarte'. A lo que María Fernanda le contesta: 'yo soy mamá, no estoy al pe.. para estar mirando los grupos de WhatsApp'".

Baños remarcó que esa picante contestación de la actriz habría derivado en una tensa discusión entre las dos a la vista de varias personas. "Esa respuesta no cayó nada bien, ahí comenzón esta discusión y se esuchaban los gritos", aseguró.

María Fernanda Callejón explicó que no sucedió tal episodio de tensión con su compañera: "Quiero decir que se le consultó a Callejón después y ella dijo: 'no pasó nada'", cerró Marcela.