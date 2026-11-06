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Bono de $70.000 de ANSES: confirman quiénes cobran el haber completo en noviembre

El organismo previsional ratificó los requisitos económicos para percibir el refuerzo de emergencia de cara al próximo mes. La medida complementa el haber indexado y define a los beneficiarios que acceden al cobro total o proporcional.

Bono de $70.000 de ANSES: confirman quiénes cobran el haber completo

Bono de $70.000 de ANSES: confirman quiénes cobran el haber completo

El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron la continuidad del bono extraordinario previsional para noviembre de 2026. La disposición busca sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional frente a los incrementos de precios, complementando el ajuste automático mensual por movilidad.

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El refuerzo se abonará de manera automática en las cuentas bancarias de la seguridad social junto con los haberes del mes. El monto establecido en $70.000 íntegros garantiza que ningún jubilado que perciba la mínima cobre menos de $514.027,73 netos de bolsillo en mano durante el anteúltimo mes del año.

¿Quiénes cobran el bono completo y a quiénes les corresponde un pago proporcional?

Bono de $70.000 de ANSES: confirman qui&eacute;nes cobran el haber completo

Bono de $70.000 de ANSES: confirman quiénes cobran el haber completo

La acreditación del refuerzo se organiza según las escalas salariales del beneficiario:

  • Bono de $70.000 íntegro: destinado exclusivamente a quienes cobran un único haber mínimo jubilatorio ($444.027,73), a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

  • Bono proporcional: para los jubilados y pensionados cuyo haber básico mensual se ubique por encima de los $444.027,73 pero sea menor al tope de $514.027,73. En estos casos, se abona la diferencia exacta hasta alcanzar dicho piso.

  • Sin bono extraordinario: aquellos beneficiarios cuyos haberes superen los $514.027,73 perciben únicamente su haber mensual reajustado por el IPC.

¿Qué ocurre si el titular cobra una jubilación y una pensión de manera conjunta?

Para determinar el acceso al refuerzo extraordinario, el organismo previsional evalúa el total de ingresos por persona:

  • Tope acumulado: el límite no se aplica sobre cada beneficio por separado, sino sobre la suma combinada de ambos recibos de haberes.

  • Límite de acceso: si la suma entre la jubilación y la pensión supera los $514.027,73 netos, el titular no tiene derecho al bono en ninguna de las dos prestaciones.

¿Cómo consultar la acreditación del bono en Mi ANSES?

Para corroborar que el concepto figure cargado en la liquidación de haberes:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" y marcar el período noviembre 2026.

  • Verificar en el desglose de conceptos el renglón correspondiente al bono extraordinario.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para jubilados con bono en noviembre de 2026?

El cronograma bancario oficial para quienes perciben el haber mínimo con el adicional se liquidará en los siguientes días hábiles:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026.

En pocas palabras

  • Bono confirmada: El Gobierno nacional y ANSES ratificaron el bono de $70.000 para noviembre de 2026.
  • Criterios de pago: El monto completo es para quienes cobran el haber mínimo, mientras que un pago proporcional corresponde a quienes superan ese monto hasta $514.027,73.
  • Fechas de cobro: El cronograma se extiende del 9 al 20 de noviembre de 2026, según la terminación del DNI del beneficiario.
Resumen generado por Thinkindot AI
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