El polémico mensaje que recibió Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino: "Existe el karma"

Sin brindar precisiones sobre la información a la que hacía referencia, el cronista continuó con una reflexión sobre el trato hacia las personas mayores.

“A los mayores hay que respetarlos y darle amor para que el final sea en paz. Y no un final así tan trágico”, sostuvo.

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La fuerte frase de Walter Leiva que generó polémica tras la muerte de Marcos Camino

Uno de los pasajes más llamativos del mensaje llegó cuando el periodista mencionó el karma y luego pidió perdón al músico.

“¡Igual existe el KARMA! ¡MARCO PERDÓN! Y descanse en paz”, escribió Leiva, en una publicación que combinó cuestionamientos con palabras de despedida.

La referencia al karma y sus expresiones sobre el supuesto sufrimiento del acordeonista resultaron especialmente llamativas en medio del dolor por su fallecimiento.

Sin embargo, Leiva no identificó a ninguna persona como destinataria de sus cuestionamientos ni explicó a qué hechos concretos se refería. Por ese motivo, sus palabras deben entenderse como una opinión personal y no como una confirmación de las circunstancias que rodearon la muerte del artista.

Más adelante, el cronista también recordó con afecto la trayectoria de Camino y los encuentros que compartieron durante su carrera periodística.

“Gracias por tantas alegrías que le dio a tanta gente y cada entrevista compartida”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una referencia religiosa: “Que Dios lo perdona y reciba en su gloria”.

La publicación de Walter Leiva se conoció en medio de los homenajes y las despedidas dedicadas al histórico integrante de Los Palmeras, una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia santafesina.

Sus palabras, especialmente la mención al karma y al supuesto trato recibido por Camino, introdujeron un tono de controversia en una jornada marcada por el dolor y los recuerdos del músico.