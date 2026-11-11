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El polémico mensaje que recibió Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino: "Existe el karma"

En medio de la conmoción por la partida del histórico acordeonista, un periodista dejó un fuerte comentario en las redes sociales del grupo santafesino. Sus palabras llamaron la atención por las referencias al supuesto sufrimiento del músico y al final de su vida.

11 nov 2026, 12:23
El polémico mensaje que recibió Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino: Existe el karma

El polémico mensaje que recibió Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino: "Existe el karma"

El polémico mensaje que recibió Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino: Existe el karma

El polémico mensaje que recibió Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino: "Existe el karma"

La muerte de Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, a los 76 años, generó una profunda tristeza en el mundo de la música tropical. Mientras artistas, colegas y seguidores expresaban su dolor por la partida del músico, un particular comentario publicado en las redes sociales de la banda llamó la atención por su contenido.

El autor del mensaje fue Walter Leiva, notero de Puro Show (El Trece), quien decidió expresar sus sentimientos ante la noticia, pero también dejó una serie de frases que despertaron interrogantes.

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A diferencia de los mensajes tradicionales de despedida, el periodista hizo referencia a las circunstancias que habrían rodeado los últimos tiempos del músico y utilizó una expresión especialmente contundente: “Igual existe el karma”.

“Pobre hombre. Lo que nos llega no hace falta ser adivino para imaginarlo. Triste y doloroso”, comenzó escribiendo Leiva en el comentario que dejó en Instagram.

Sin brindar precisiones sobre la información a la que hacía referencia, el cronista continuó con una reflexión sobre el trato hacia las personas mayores.

“A los mayores hay que respetarlos y darle amor para que el final sea en paz. Y no un final así tan trágico”, sostuvo.

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La fuerte frase de Walter Leiva que generó polémica tras la muerte de Marcos Camino

Uno de los pasajes más llamativos del mensaje llegó cuando el periodista mencionó el karma y luego pidió perdón al músico.

“¡Igual existe el KARMA! ¡MARCO PERDÓN! Y descanse en paz”, escribió Leiva, en una publicación que combinó cuestionamientos con palabras de despedida.

La referencia al karma y sus expresiones sobre el supuesto sufrimiento del acordeonista resultaron especialmente llamativas en medio del dolor por su fallecimiento.

Sin embargo, Leiva no identificó a ninguna persona como destinataria de sus cuestionamientos ni explicó a qué hechos concretos se refería. Por ese motivo, sus palabras deben entenderse como una opinión personal y no como una confirmación de las circunstancias que rodearon la muerte del artista.

Más adelante, el cronista también recordó con afecto la trayectoria de Camino y los encuentros que compartieron durante su carrera periodística.

“Gracias por tantas alegrías que le dio a tanta gente y cada entrevista compartida”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una referencia religiosa: “Que Dios lo perdona y reciba en su gloria”.

La publicación de Walter Leiva se conoció en medio de los homenajes y las despedidas dedicadas al histórico integrante de Los Palmeras, una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia santafesina.

Sus palabras, especialmente la mención al karma y al supuesto trato recibido por Camino, introdujeron un tono de controversia en una jornada marcada por el dolor y los recuerdos del músico.

     

 

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